Reuters: Spojené štáty majú na Blízkom východe ďalšiu vojnovú loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Torpédoborec USS Delbert D. Black vybavený riadenými raketami podľa zdroja agentúry Reuters dorazil na Blízky východ v uplynulých 48 hodinách.

Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Americké námorníctvo poslalo do regiónu Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď. S odvolaním sa na anonymný zdroj o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Torpédoborec USS Delbert D. Black vybavený riadenými raketami podľa zdroja agentúry Reuters dorazil na Blízky východ v uplynulých 48 hodinách. Spoločne s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln majú Spojené štáty v regióne už šesť vojnových lodí.

Prezident Donald Trump v stredu opätovne pohrozil Iránu vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. „K Iránu smeruje obrovská armáda. Pohybuje sa rýchlo, s veľkou silou, nadšením a odhodlaním,“ napísal šéf Bieleho domu v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Naše statočné ozbrojené sily sú pripravené - s prstami na spúšti - okamžite a dôrazne reagovať na AKÚKOĽVEK agresiu proti našej milovanej zemi, vzduchu a mori. Cenné ponaučenia z 12-dňovej vojny nám umožňujú reagovať ešte silnejšie, rýchlejšie a dôkladnejšie,“ reagoval neskôr iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na sociálnej sieti X.
