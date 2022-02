Reuters: Štáty na východe EÚ sa pripravujú na utečencov z Ukrajiny

Varšava/Bratislava/Bukurešť 14. februára (TASR) - Štáty na východe Európy robia prípravy na možný príchod státisícov ľudí utekajúcich z Ukrajiny v prípade, že sa kríza s Ruskom vyostrí. Poľské mestá už robia zoznam vhodných lokalít a Rumunsko uvažuje o vybudovaní táborov. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Spomienky na železnú oponu a na sovietsky vplyv sú vo východnej časti Európskej únie stále veľmi živé – ľudia sú opatrní a obávajú sa každej nestability, ktorá by mohla zasiahnuť ich ekonomiky a spustiť vlnu migrácie, akú naposledy zažili v 90. rokoch 20. storočia počas rozpadu bývalej Juhoslávie.



Rusko zhromaždilo pri hraniciach Ukrajiny viac ako 100.000 vojakov a žiada ústupky od NATO vrátane ubezpečenia, že vojenská aliancia neprijme žiadnych nových východných členov. Moskva a Minsk tiež začali spoločné vojenské cvičenia, ktoré NATO pozorne sleduje. USA varovali, že v najbližších dňoch môže dôjsť k útoku. Moskva však popiera, že má takéto plány, a obvinila Západ z "hystérie".



Vlády a mestá v blízkosti ukrajinskej hranice, od severu až na juh, sa však napriek tomu pripravujú na prijatie utečencov, ak to bude potrebné.



Poľsko, kde už žije jeden až dva milióny Ukrajincov, ktorí prišli väčšinou za prácou, v pondelok oznámilo, že sa pripravuje aj na najhorší scenár. Námestník ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz pre katolícku rozhlasovú stanicu Radio Plus povedal, že sa "pripravujú na veľké počty, aby neboli prekvapení, ale lepšie pripravení".



Starosta východopoľského mesta Ciechanów, ktoré má okolo 44.000 obyvateľov, uviedol, že sú pripravení prijať za 48 hodín približne 80 utečencov v hoteli, a to za 140 zlotých na noc vrátane stravy. "Boli sme uistení, že štát všetky tieto náklady preplatí," dodal starosta. Severopoľské mesto Elblag má dostupných 420 miest pre utečencov, stredopoľské mesto Toruň má 96 miest a mesto Čenstochová na juhu 1100.



Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski už v nedeľu na Twitteri informoval, že Poľsko sa pripravuje na prípadný prílev utečencov z Ukrajiny, ak sa Rusko rozhodne zaútočiť na svojho suseda.



"Je jasné, že v súvislosti so situáciou na Ukrajine sme pripravení na rôzne scenáre," napísal Kamiňski.



Kamiňského námestník Maciej Wasik v piatok 11. februára vyhlásil, Poľsko "bude pripravené na vlnu až do milióna ľudí".



Ukrajina má spoločnú hranicu s členmi EÚ Poľskom, Rumunskom, Slovenskom a Maďarskom, ale najužšie vzťahy má s Poľskom, kam sa v posledných rokoch vysťahovalo za lepším životom spomínaných vyše milión Ukrajincov, píše poľská agentúra PAP.



Rumunsko, ktoré má tiež dlhú spoločnú hranicu s Ukrajinou, v nedeľu dokončilo akčný plán, uviedol minister vnútra Lucian Bode pre súkromnú televíziu B1. Vláda momentálne podľa neho analyzuje, koľko utečeneckých táborov je schopná postaviť v relatívne krátkom čase, za 10, 12, 24 hodín. Analyzuje možné kapacity v pohraničných okresoch, ale aj kapacity v druhom štádiu akčného plánu, teda v susedných okresoch, a kapacity v treťom štádiu – po celej krajine.



Agentúra Reuters citovala slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa, podľa ktorého aj limitovaný útok na Ukrajinu prinesie Slovensku desaťtisíce utečencov. Slovenský minister vnútra Roman Mikulec zasa vyhlásil, že vláda sa pripravuje na rôzne scenáre s ozbrojenými silami a je v úzkom kontakte s úradmi na Ukrajine, píše Reuters.



Maďarsko, ktoré má na Ukrajine vyše 150.000 etnických Maďarov a na svojom území desaťtisíce ukrajinských pracovníkov-migrantov, tiež robí prípravy. Premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že Maďarsko má akčný plán v prípade vojny, ale "prvoradé je vyhnúť sa vojne". Podľa Orbána môžu prísť do Maďarska státisíce utečencov a "zrejme bez nádeje na návrat".



Na prijatie utečencov z Ukrajiny sa pripravujú takisto pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko.