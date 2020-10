Sudánsky premiér je údajne ochotný normalizovať vzťahy s Izraelom

Chartúm 22. októbra (TASR) - Sudánsky premiér Abdalláh Hamdúk je pripravený začať proces normalizácie vzťahov s Izraelom hneď, ako mu takýto krok odobrí dosiaľ nevytvorený prechodný parlament. Pre Reuters to vo štvrtok uviedli dva nemenované zdroje zo sudánskej prechodnej vlády.



Správa je podľa Reuters doteraz najevidentnejším znakom toho, že Hamdúk je pod tlakom Spojených štátov ochotný uvažovať o nadviazaní diplomatických vzťahov so židovským štátom. Predstavitelia sudánskej vlády sa k informácii dosiaľ oficiálne nevyjadrili.



Procesu normalizácie vzťahov medzi Sudánom a židovským štátom však musí predchádzať vytvorenie sudánskeho parlamentu, ktorý má vzniknúť na základe dohody o rozdelení moci. K tej dospeli po zosadení dlhoročného prezidenta Umara Bašíra v apríli 2019 zástupcovia armády a protestného hnutia, ktoré stálo na čele niekoľkomesačných demonštrácií proti Bašírovi.



Hamdúkova dočasná technokratická vláda dosiaľ odolávala tlakom Washingtonu. Ten chce, aby v tomto smere nasledovala príklad Spojených arabských emirátov a Bahrajnu, ktoré už s Izraelom septembri oficiálne nadviazal diplomatické vzťahy, píše Reuters. Dodáva, že normalizácií vzťahov s Izraelom sú zjavne naklonení armádni predstavitelia prechodnej vojensko-civilnej sudánskej vlády, kým zástupcovia civilného sektora, konkrétne ľavicovo či islamicky orientovaní politici, sa v tejto otázke skôr zdráhajú.



Nadviazanie diplomatických vzťahov s Izraelom je v tejto africkej krajine, ktorá sa v minulosti počítala medzi jeho úhlavných nepriateľov, pomerne citlivou témou, analyzuje Reuters. Chartúm k otázke pristupuje opatrne. Dôvodom sú obavy, že v čase hospodárskej krízy by takéto zásadné rozhodnutie mohlo narušiť krehkú rovnováhu síl medzi predstaviteľmi armády a civilného sektora a ohroziť fungovanie samotnej vlády, tvrdia citované zdroje.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vo štvrtok telefonáte s Hamdúkom ocenil "jeho doterajšie úsilie o zlepšenie vzťahov medzi Sudánom a Izraelom a vyjadril nádej, že v ňom bude pokračovať," informovalo americké ministerstva zahraničných vecí.



Sudán je jedným zo štyroch štátov figurujúcich na americkom zozname krajín podporujúcich terorizmus, čo má pre ekonomiku tejto krajiny zničujúce dôsledky. Na zozname sú okrem neho tiež Severná Kórea, Irán a Sýria. Americký prezident Donald Trump v pondelok na Twitteri oznámil, že je pripravený Sudán zo zoznamu vyradiť hneď po tom, ako tento africký štát vyplatí kompenzácie americkým obetiam terorizmu a ich rodinám.