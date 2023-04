Reuters: Sýria hľadá spojencov pre návrat do Ligy arabských štátov

Káhira 1. apríla (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Fajsala Mikdáda sa v sobotu v Káhire stretol so svojím egyptským kolegom Sámihom Šukrím.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že šlo o prvú takúto návštevu za viac ako desať rokov i o najnovší náznak urovnávania vzťahov arabských štátov so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.



Reuters objasnil, že prezidentovi Asadovi sa vyhýbali mnohé západné a arabské štáty kvôli občianskej vojne v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, rozdelila krajinu a vyžiadala si tisíce obetí.



Egyptský bezpečnostný zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že cieľom návštevy bolo vytvoriť podmienky pre návrat Sýrie do Ligy arabských štátov (LAŠ), a to za pomoci sprostredkovania Egyptom a Saudskou Arábiou.



LAŠ so sídlom v Káhire pozastavila členstvo Sýrie v roku 2011 a mnohé arabské štáty v tom období aj stiahli svojich vyslancov z Damasku.



Niektoré krajiny vrátane Spojených štátov a Kataru sa postavili proti obnoveniu vzťahov s Asadom, pričom sa odvolávajú na brutalitu jeho vládnej armády počas konfliktu a potrebu dosiahnuť pokrok pri hľadaní politického riešenie pre krízu v Sýrii.



Kľúčové regionálne mocnosti vrátane Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie však v poslednom čase signalizujú čoraz väčšiu otvorenosť voči Damasku, objasnil Reuters.



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že cieľom rozhovorov šéfov diplomacií Sýrie a Egypta bolo posilniť vzťahy medzi oboma štátmi.