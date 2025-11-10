< sekcia Zahraničie
Reuters: Sýria zmarila dva pokusy o atentát na prezidenta Šaru
V júni zahynulo pri samovražednom útoku v kostole v Damasku 25 ľudí. Vláda z neho obvinila práve Islamský štát, skupina sa k nemu však nepriznala.
Autor TASR
Damask 10. novembra (TASR) - Sýria v uplynulých mesiacoch zmarila dva samostatné pokusy Islamského štátu (IS) o atentát na prezidenta Ahmada Šaru. S odvolaním sa na dvoch vysokopostavených predstaviteľov o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Agentúra Reuters napísala, že Šara útokmi získal osobnú motiváciu pridať sa k medzinárodnej aliancii pod vedením USA proti džihádistickej skupine Islamský štát. Pokusy o atentát tiež poukazujú na priame hrozby pre nového lídra Sýrie počas konsolidácie moci v krajine.
Oznámenie o zmarených atentátoch prichádza len niekoľko hodín pred tým, ako Šaru privíta v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Sýrsky prezident sa k moci dostal v decembri, keď povstalci vedení jeho skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zvrhli bývalého prezidenta Bašára Asada.
Šara sa odvtedy snaží o imidž umierneného lídra a podľa Reuters si od stretnutia s Trumpom sľubuje medzinárodnú pomoc pre rekonštrukciu a obnovu povojnovej Sýrie. Pod jeho vedením prestáva byť spojencom Ruska a Iránu a spolupracuje so Západom a inými arabskými krajinami.
Sýrske ministerstvo vnútra cez víkend spustilo celoštátnu akciu cielenú na zvyšné bunky Islamského štátu v krajine. Úrady zatkli podľa vládnych médií najmenej 70 ľudí. Jeden zo zdrojov agentúry Reuters uvádza, že pracovali s informáciami o plánoch na útok proti vláde a menšinám žijúcim v Sýrii.
