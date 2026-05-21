Reuters: Sýrsky prezident sa zúčasntí na summite krajín G7
Damask/Paríž 21. mája (TASR) - Sýria sa zúčastní na júnovom summite G7 ako hosťujúca krajina a zastupovať ju bude prezident Ahmad Šara, uviedli pre agentúru Reuters tri informované zdroje. Sýria sa na summite G7 od založenia tohto formátu v roku 1975 dosiaľ nikdy nezúčastnila, píše TASR.
Summit sa uskutoční 15. až 17. júna v rekreačnom stredisku Évian-les-Bains na úpätí francúzskych Álp. Podľa jedného zo zdrojov Reuters bola pozvánka osobne doručená sýrskemu ministrovi financií Muhammadovi Jusrovi Barníjovi, ktorý sa tento týždeň zúčastnil na rokovaniach G7 v Paríži.
Účasť Sýrie sa zrejme bude zameriavať na jej úlohu ako „potenciálneho strategického centra pre dodávateľské reťazce“ v dôsledku uzavretia Hormuzského prielivu, uviedol jeden zdroj pre Reuters.
Námorná doprava cez túto úžinu bola do veľkej miery pozastavená po začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom koncom februára.
Sýria sa po konci 14 rokov trvajúcej občianskej vojny postupne stáva spojencom Západu a usiluje sa o obnovu svojej ekonomiky poškodenej rokmi bojov a medzinárodných sankcií, napísala agentúra Reuters.
