Szijjártó sa podľa médií stretne v Moskve s Putinom
Szijjártó by mal osobne rokovať s Putinom o tom, že do Maďarska a na Slovensko v súčasnosti neprichádza žiadna ropa cez ropovod Družba.
Autor TASR
Budapešť/Moskva 4. marca (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pricestoval v stredu do Moskvy, kde by mal rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o zastavenej prevádzke ropovodu Družba a o osude maďarských vojnových zajatcov slúžiacich v ukrajinskej armáde, ktorých zajali Rusi. Na správu agentúry Reuters upozornil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ukrajinská vláda tvrdí, že ropovod Družba bol v januári pri útoku ruského dronu vážne poškodený. Maďarská vláda naopak tvrdí, že si je plne vedomá toho, že neexistuje žiadny technický dôvod na obnovenie prevádzky ropovodu a že Ukrajinci blokujú ropovod z politických dôvodov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
