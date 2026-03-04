Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Szijjártó sa podľa médií stretne v Moskve s Putinom

Na snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR- Ladislav Vallach

Szijjártó by mal osobne rokovať s Putinom o tom, že do Maďarska a na Slovensko v súčasnosti neprichádza žiadna ropa cez ropovod Družba.

Autor TASR
Budapešť/Moskva 4. marca (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pricestoval v stredu do Moskvy, kde by mal rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o zastavenej prevádzke ropovodu Družba a o osude maďarských vojnových zajatcov slúžiacich v ukrajinskej armáde, ktorých zajali Rusi. Na správu agentúry Reuters upozornil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ukrajinská vláda tvrdí, že ropovod Družba bol v januári pri útoku ruského dronu vážne poškodený. Maďarská vláda naopak tvrdí, že si je plne vedomá toho, že neexistuje žiadny technický dôvod na obnovenie prevádzky ropovodu a že Ukrajinci blokujú ropovod z politických dôvodov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
