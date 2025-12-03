Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Reuters: Tadžikistan rokuje s Ruskom o ochrane hranice s Afganistanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Tadžikistan zaisťuje ochranu svojej hranice s Afganistanom samostatne od roku 2005, dovtedy to zabezpečovala zmienená ruská základňa spolu s ruskými pohraničnými jednotkami v stredoázijskej krajine.

Autor TASR
Alma-Ata 3. decembra (TASR) - Tadžikistan vedie s Ruskom rozhovory o možnom vyslaní ruských vojakov na spoločné hliadky na nepokojnej hranici s Afganistanom. Tadžické bezpečnostné zdroje to v utorok uviedli pre agentúru Reuters, informuje TASR.

V uplynulom týždni pri útokoch z Afganistanu zahynulo neďaleko hranice päť čínskych občanov a piati ďalší utrpeli zranenia.

Tadžický prezident Emomali Rachmon hovoril o situácii v pondelok s riaditeľmi svojich bezpečnostných agentúr. Peking svojim občanom, ktorí v pohraničnej oblasti pracujú v odvetviach ťažby a obchodu, odporučil, aby odišli.

Rusko má neďaleko tadžickej metropoly Dušanbe najväčšiu vojenskú základňu v zahraničí. Rozhovory oboch krajín sa podľa zdroja z tadžickej rady bezpečnosti týkali možnosti vyslať sily zo základne na spoločné hliadky na tadžicko-afganskú hranicu. Zdroj Reuters rozhodnutie očakáva tento týždeň.

Rozhovory s Ruskom potvrdili aj ďalšie dva zdroje zo štátneho výboru pre národnú bezpečnosť. Ak by boli úspešné, Rusko nasadí vrtuľníky pre dohľad nad hranicou v dĺžke 1344 kilometrov v hornatom teréne.

Ministerstvá obrany Tadžikistanu a Ruska sa k záležitosti odmietli vyjadriť. Podľa zdrojov je do rozhovorov zapojená aj Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.

Úrady v Afganistane, kde vládne hnutie Taliban, uviedli, že budú spolupracovať s Tadžikistanom na riešení bezpečnostných problémov v pohraničnej oblasti.

