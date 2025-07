Reuters: Talianski poslanci sa pýtali vlády, či špehovala novinárov

Rím 4. júla (TASR) - Výbor talianskeho parlamentu pre bezpečnosť republiky (COPASIR) oficiálne vyzval vládu, aby sa vyjadrila k podozreniam o špehovaní novinárov, uviedol v piatok nemenovaný zdroj, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, píše TASR.



Opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje kabinet premiérky Giorgie Meloniovej, že nechal nezákonne sledovať svojich kritikov. Vláda tieto obvinenia zapiera.



Výbor COPASIR sa písomne obrátil na štátneho podtajomníka a Meloniovej kľúčového spolupracovníka Alfreda Mantovana, ktorý dohliada na spravodajské záležitosti. Pýta sa ho, či boli reportéri terčom špehovania, uviedol zdroj. Podľa neho na to mohla byť použitá technológia od amerického výrobcu spywarov Paragon.



Montovano ani americká spoločnosť bezprostredne nereagovali na žiadosť o komentár. Meloniovej kabinet opakovane popiera účasť na akomkoľvek špehovaní novinárov.



Spoločnosť META v januári oznámila, že približne 90 používateľov jej četovacej platformy WhatsApp napadol špionážny softvér Paragon. Neskôr vysvitlo, že niektorí z nich boli Taliani.



Agentúra Reuters v júni informovala, že talianski prokurátori preverujú obvinenia zo špehovania Cira Pellegrina a Francesca Cancellata zo spravodajskej webovej stránky Fanpage, šéfa politickej stránky Dagospia Roberta D'Agostina i holandskej pravicovej komentátorky Evy Vlaardingerbroekovej.



V správe zverejnenej v júni COPASIR uviedol, že talianske spravodajské služby aktivovali zmluvy so spoločnosťou Paragon a so súhlasom prokurátora použili jej technológiu na obmedzený počet osôb. Medzi nimi boli aj členovia mimovládnej organizácie na záchranu migrantov na mori, ktorí kritizujú Meloniovej tvrdú migračnú politiku.



V správe bezpečnostného výboru sa podľa Reuters nezmieňujú žiadne dôkazy, že tajné služby použili Paragon na špehovanie telefónu Cancellata, ako sám tvrdil. Nespomínajú sa v nej ani ostatní novinári.



Po ohlase médií a kritike opozičných politikov v súvislosti s touto kauzou Paragon aj talianske úrady minulý mesiac oznámili, že ukončili zmluvy o špionážnom softvéri.



Vo vyhlásení poskytnutom izraelskému denníku Paragon uviedol, že ponúkol talianskej vláde spôsob, ako skontrolovať, či bol jej softvér použitý proti Cancellatovi. Paragon tvrdí, že zmluvu vypovedal, keď Taliansko túto ponuku odmietol. Podľa výboru COPASIR ale talianske úrady zmluvu ukončili z vlastnej iniciatívy, čím spochybnil verziu spoločnosti Paragon.