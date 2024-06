Reuters: Taliansko zrejme poskytne Ukrajine druhý systém SAMP/T

Rím 3. júna (TASR) - Taliansko pravdepodobne poskytne Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany SAMP/T v reakcii na žiadosť Kyjeva o väčšiu podporu pred ruskými raketovými útokmi. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou.



Francúzsko-taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T známy aj ako MAMBA dokáže monitorovať desiatky cieľov a zničiť ich desať naraz. Ide o jediný obranný systém európskej výroby aj proti balistickým strelám.



Francúzsko a Taliansko dodali Kyjevu prvý systém SAMP/T vlani. Ukrajina v uplynulých mesiacoch viackrát požiadala svojich partnerov o väčšiu podporu v oblasti protivzdušnej obrany, keďže pravidelne čelí ruským dronovým a raketovým útokom na mestá a energetickú infraštruktúru.



Zdroj agentúry Reuters, ktorý si neželal byť menovaný, potvrdil medializované správy, že Rím sa chystá Kyjevu poslať systém SAMP/T umiestnený v Kuvajte, ktorý sa čoskoro vráti do Talianska. Časový rámec dodávky však nešpecifikoval.



Dodávka systému SAMP/T na Ukrajinu by mala byť súčasťou v poradí deviateho talianskeho balíka vojenskej pomoci pre Kyjev, dodal zdroj. Všetky talianske dodávky vojenskej pomoci na Ukrajinu sú utajované a presný zoznam zbraní sa nezverejňuje.



Denník Corriere della Sera v pondelok napísal, že talianska vláda by mohla nový balík vojenskej pomoci odobriť po schôdzke lídrov zoskupenia G7 v Taliansku od 13. do 15. júna.