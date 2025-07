Trump a Netanjahu podľa médií zrejme upustili od rokovaní s Hamasom

Washington 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu zrejme upustili od rokovaní o prímerí v Pásme Gazy s palestínskym militantným hnutím Hamas, napísala v piatok agentúra Reuters. USA a Izrael deň predtým stiahli svojich vyjednávačov z katarskej Dauhy, kde rokovali s Hamasom o návrhu dohody. Hamas obe krajiny medzitým obvinil, že nedodržiavajú svoje pozície, píše TASR.



Trump v piatok pred odletom do Škótska novinárom povedal, že Hamas v Dauhe zjavne nechcel dospieť k dohode. Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff predtým uviedol, že odpoveď hnutia na návrh dohody jasne ukazuje nedostatok ochoty dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy a že USA teraz zvážia „alternatívne“ možnosti, ako oslobodiť rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy.



„Bolo to veľmi zlé. Hamas sa naozaj nechcel dohodnúť. Myslím, že chcú zomrieť. Teraz ostávajú už len poslední rukojemníci a oni vedia, čo sa stane, keď získate posledných rukojemníkov. A v podstate preto nechceli uzavrieť dohodu,“ komentoval prezident USA nezdarené rokovania v Dauhe, kde strany rokovali o návrhu, ktorý počíta so 60-dňovým prímerím.



Počas týchto dvoch mesiacov by Hamas postupne prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal Izraelu pozostatky 18 ďalších výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. Okrem toho by sa podľa návrhu zintenzívnili dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a obe strany by ďalej rokovali o trvalom ukončení vojny.



Po Witkoffovi aj Netanjahu v piatok povedal, že Izrael zvažuje alternatívy, ako dosiahnuť svoje ciele oslobodiť zadržiavaných rukojemníkov a ukončiť vládu Hamasu v palestínskej enkláve. Netanjahu povedal, že Witkoff to pochopil správne a že prekážkou k dosiahnutiu dohody je Hamas.



Naopak, Hamas spochybnil spôsob, akým Witkoff charakterizoval rozhovory, a uviedol, že vyjednávači v skutočnosti dosiahli pokrok. Zámerom Witkoffových výrokov bolo podľa Hamasu vyvinúť naň tlak pred ďalším kolom rokovaní.



„Negatívne vyhlásenia amerického vyslanca Witkoffa sú v úplnom rozpore s kontextom, v ktorom prebiehali posledné rokovania. A on si to veľmi dobre uvedomuje, avšak ide im o to, aby slúžili izraelskej pozícii,“ povedal člen politického vedenia Hamasu Básim Naím v rozhovore pre agentúru AFP.