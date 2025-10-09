< sekcia Zahraničie
Reuters: Trump by v nedeľu mohol navštíviť Jeruzalem
Trumpa na návštevu Izraela pozval premiér Benjamin Netanjahu počas ich spoločného telefónu vo štvrtok dopoludnia, uviedla predtým Netanjauhova kancelária.
Autor TASR
Washington/Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by v nedeľu mohol navštíviť Jeruzalem. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z oznámenia kancelárie izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga o zrušení jeho nedeľňajšieho programu kvôli očakávanej návšteve šéfa Bieleho domu. Tá však zatiaľ nebola oficiálne potvrdená, informuje TASR.
Trumpa na návštevu Izraela pozval premiér Benjamin Netanjahu počas ich spoločného telefónu vo štvrtok dopoludnia, uviedla predtým Netanjauhova kancelária. Prezident USA by podľa webu denníka The Jerusalem Post mal vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente - Knesete.
Podľa amerických zdrojov stanice CBS News sa Trump chystá vycestovať aj do Egypta, čo sám naznačil už v stredu. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo vyhlásení uviedla, že Trump zvažuje v piatok návštevu na Blízkom východe. Na novinársku otázku, či v rámci cesty navštívi aj Pásmo Gazy, vo štvrtok odpovedal, že to možno urobí.
Americký prezident a izraelský premiér spolu telefonovali po tom, čo bola oznámená dohoda medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o prvej fáze Trumpovho mierového plánu pre Pásmo Gazy. Zahŕňa výmenu rukojemníkov a palestínskych väzňov, ako aj zastavenie bojov. Dohoda vstúpi do platnosti do 24 hodín od prípadného schválenia izraelskou vládou, ktorá o nej má hlasovať vo štvrtok večer.
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Ide o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte pred oficiálnym podpisom príslušných dokumentov.
