Reuters: Trump chce dohodu o nerastných surovinách s Ukrajinou

Washington/Kyjev 20. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla usilovať o zjednodušenú pôvodnú dohodu o nerastných surovinách s Ukrajinou. Podľa zdrojov agentúry Reuters by Spojené štáty chceli tento pakt rýchlo uzavrieť a o podrobných podmienkach rokovať až neskôr, píše TASR.



Trump chce podľa zdrojov Reuters uzavrieť dohodu skôr, než by potenciálne schválil ďalšiu vojenskú pomoc pre Kyjev alebo než by pokročili rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení trojročného ozbrojeného konfliktu.



Odmietnutie pôvodného návrhu ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským svedčí o tom, že uzavretie dohody si vyžiada svoj čas, píše Reuters. Originálny návrh hovoril o tom, že Washington by získal 50 percent ukrajinských nerastných surovín - medzi nimi grafit, urán, titán a lítium, ktoré je kľúčovou zložkou batérii do elektrických vozidiel. Podľa Zelenského sa návrh príliš zameriaval na záujmy USA a neposkytoval Kyjevu dostatočné "bezpečnostné záruky".



Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg sa má vo štvrtok stretnúť so Zelenským a prediskutovať detaily novej verzie dohody a čo Ukrajina očakáva výmenou za nerastné suroviny. "Je pre nás kľúčové, aby toto stretnutie - a celková spolupráca s Amerikou - bola konštruktívna," uviedol ukrajinský prezident.



Vzťahy medzi Kyjevom a Washingtonom sú v poslednej dobe čoraz napätejšie aj pre rokovania USA s Ruskom ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine bez predstaviteľov Kyjeva. Trump v stredu nazval Zelenského "diktátorom bez volieb" odkazujúc na fakt, že jeho päťročné funkčné obdobie sa malo skončiť minulý rok. Ukrajinský parlament prezidentovi funkčné obdobie predĺžil z dôvodu vojnového stavu.



Zelenskij predtým v stredu vyhlásil, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline" v reakcii na jeho vyjadrenia, že za vojnu môže Ukrajina.



Spojené štáty podľa Reuters poskytli Ukrajine počas trvania konfliktu vojenskú pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov. Trump obhajuje dohodu o nerastných surovinách tým, že tieto peniaze by USA "nejakou formou dostali späť" a požaduje ich získanie v hodnote 500 miliárd dolárov (482 miliárd eur).