Reuters: Trump dokazoval vraždenie belochov v JAR, video bolo z KDR

Pretória 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump ako údajný dôkaz masového zabíjania belochov v Juhoafrickej republike (JAR) v stredu tamojšiemu prezidentovi Cyrilovi Ramaphosovi ukázal videozáznam agentúry Reuters, ktorý však bol v skutočnosti nasnímaný v Konžskej demokratickej republike (KDR). TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trump v stredu prijal Ramaphosu v Bielom dome. Stretnutie pritom využil na to, aby juhoafrického prezidenta konfrontoval s tvrdeniami, že v JAR dochádza ku genocíde belošskej populácie.



„Títo všetci sú bieli farmári, ktorých tu pochovávajú,“ povedal Trump a počas kontroverzného stretnutia v Oválnej pracovni najprv juhoafrickému prezidentovi ukázal video a potom aj článok s fotografiou z tohto videa.



V skutočnosti pochádzala snímka z videa, ktoré agentúra Reuters zverejnila ešte 3. februára. Vierohodnosť tohto videa bola následne potvrdená tímom tejto tlačovej agentúry na overovanie faktov. Sú na ňom zachytení humanitárni pracovníci s vrecami na mŕtvoly v konžskom meste Goma. Snímka, ktorú Trump Ramaphosovi ukazoval, pochádzala z tohto videa, ktoré vzniklo po ozbrojených potýčkach so vzbúrencami zo skupiny M23, podporovanými Rwandou.



Video zachytávalo masové pochovávanie obetí po útoku M23 na mesto Goma a natočil ho novinár agentúry Reuters Djaffar Al Katanty. Ten spresnil, že z tejto udalosti sa mu ako jedinému podarilo nasnímať videozáznam, mala ho teda len agentúra Reuters.



„Pred zrakom celého sveta prezident Trump použil zábery, ktoré som natočil v Konžskej demokratickej republike, aby sa pokúsil presvedčiť prezidenta Ramaphosu, že v jeho krajine sú bieli ľudia zabíjaní černochmi,“ povedal Al Katanty.



Vytlačený článok, ktorý Trump ukazoval Ramaphosovi, bol zverejnený konzervatívnym online magazínom American Thinker a týkal sa konfliktu a rasového napätia v JAR a KDR. Obrázok v článku bol označený ako „snímka obrazovky z YouTube“ s odkazom na videosprávu o KDR na YouTube, v ktorej bola ako autor uvedená agentúra Reuters.



Agentúra konštatuje, že Biely dom na žiadosť o reakciu bezprostredne nereagoval. Hlavná editorka magazínu American Thinker a zároveň autorka daného článku Andrea Widburgová pre Reuters v reakcii napísala, že Trump „snímku nesprávne identifikoval“.



Dodala však, že príspevok poukazoval na „nefunkčnosť a rasovú posadnutosť marxistickej vlády (v JAR) a rastúci tlak vyvíjaný na bielych Juhoafričanov“.



Ramaphosa tento týždeň navštívil Washington, aby sa pokúsil napraviť vzťahy so Spojenými štátmi po Trumpovej pretrvávajúcej kritike týkajúcej sa juhoafrických pozemkových zákonov, zahraničnej politiky a údajného zlého zaobchádzania s belošskou menšinou, čo JAR popiera, pripomína Reuters.



"Ľudia utekajú z JAR pre obavy o vlastnú bezpečnosť," povedal Trump. Americký prezident na chvíľu stlmil svetlá v Oválnej pracovni a pustil video, ktoré podľa neho dokazuje, že v JAR dochádza ku genocíde belochov. Podľa Trumpa sú na videu hroby tisícov bielych farmárov. Ramaphosa povedal, že zábery vidí prvýkrát, a chcel by vedieť, kde boli natočené.



Trump následne ukázal vytlačené kópie článkov, v ktorých sa podľa neho informovalo o belošských Juhoafričanoch, ktorí boli zavraždení. Ramaphosa uznal, že v JAR je vysoká kriminalita, avšak väčšina obetí sú černosi. Trump ho prerušil a povedal: „Farmári nie sú černosi.“



Ramaphosa sa voči Trumpovým obvineniam ohradil, avšak povedal, že o jeho obavách je ochotný hovoriť.