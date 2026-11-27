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Reuters: Trump využil Deň vďakyvzdania na útoky voči liberálom
Vo sviatočnom pozdrave Trump obvinil vlastnú vládu z falšovania amerických ekonomických údajov.
Autor TASR
West Palm Beach 27. novembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump vo štvrtok využil sviatok Dňa vďakyvzdania, počas ktorého sa americké rodiny stretávajú pri oslave jedného z najvýznamnejších sviatkov roka, na slovné útoky proti liberálom, prisťahovalcom a federálnemu úradu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump adresoval sviatočné prianie ľuďom, ktorých obvinil z podvodov, chýb alebo kriminality. „Chcel by som zaželať veľmi šťastný Deň vďakyvzdania všetkým tým ľuďom, ktorí tak tvrdo pracovali na tom, aby priviedli našu krajinu k radikálnej krajnej ľavici,“ napísal Trump v 461-slovnom odkaze.
Správu zverejnil v čase, keď trávil tento rodinný sviatok vo svojom golfovom klube Trump International Golf Club vo floridskom West Palm Beach. Neskôr údajne zo svojho sídla Mar-a-Lago telefonoval s príslušníkmi amerických ozbrojených síl.
Vo sviatočnom pozdrave Trump obvinil vlastnú vládu z falšovania amerických ekonomických údajov. Varoval pred snahami nemenovaných osôb zaviesť moslimské náboženské právo a násilne prerozdeľovať súkromný majetok, cituje Reuters. Veľký počet imigrantov v USA a ľudí somálskeho pôvodu zároveň označil za nezamestnaných alebo zločincov.
Trump pre žiadne zo svojich tvrdení, z ktorých viaceré opakovali jeho dlhodobé tézy, nepredložil dôkazy. Úrad pre ekonomickú analýzu (BEA) amerického ministerstva obchodu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
Americký prezident zároveň obhajoval svoje projekty renovácie Bieleho domu s tým, že novinári a občania ich nepochopili. Trumpova Republikánska strana utrpela v doplňujúcich voľbách do Kongresu (tzv. midterms) z 3. novembra ťažké straty a v januári príde o kontrolu nad oboma komorami Kongresu.
V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump adresoval sviatočné prianie ľuďom, ktorých obvinil z podvodov, chýb alebo kriminality. „Chcel by som zaželať veľmi šťastný Deň vďakyvzdania všetkým tým ľuďom, ktorí tak tvrdo pracovali na tom, aby priviedli našu krajinu k radikálnej krajnej ľavici,“ napísal Trump v 461-slovnom odkaze.
Správu zverejnil v čase, keď trávil tento rodinný sviatok vo svojom golfovom klube Trump International Golf Club vo floridskom West Palm Beach. Neskôr údajne zo svojho sídla Mar-a-Lago telefonoval s príslušníkmi amerických ozbrojených síl.
Vo sviatočnom pozdrave Trump obvinil vlastnú vládu z falšovania amerických ekonomických údajov. Varoval pred snahami nemenovaných osôb zaviesť moslimské náboženské právo a násilne prerozdeľovať súkromný majetok, cituje Reuters. Veľký počet imigrantov v USA a ľudí somálskeho pôvodu zároveň označil za nezamestnaných alebo zločincov.
Trump pre žiadne zo svojich tvrdení, z ktorých viaceré opakovali jeho dlhodobé tézy, nepredložil dôkazy. Úrad pre ekonomickú analýzu (BEA) amerického ministerstva obchodu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
Americký prezident zároveň obhajoval svoje projekty renovácie Bieleho domu s tým, že novinári a občania ich nepochopili. Trumpova Republikánska strana utrpela v doplňujúcich voľbách do Kongresu (tzv. midterms) z 3. novembra ťažké straty a v januári príde o kontrolu nad oboma komorami Kongresu.