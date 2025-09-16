< sekcia Zahraničie
Reuters: Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu
Autor TASR
Washington 16. septembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila prvé balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu, za ktorú podľa dohody zaplatia spojenci z NATO. Zbrane by mohli byť dodané čoskoro, uviedli v utorok pre agentúru Reuters dva oboznámené zdroje, informuje TASR.
Trump v júli oznámil vznik iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny). V rámci nej Spojené štáty povolia predaj amerických zbraní európskym krajinám NATO, ktoré ich následne dodajú Ukrajine.
Záväzok zaplatiť za zbrane, ktoré Kyjev potrebuje, avizovali dosiaľ viaceré krajiny. Nemecko, Kanada a Holandsko prisľúbili po približne 500 miliónov dolárov, zatiaľ čo Švédsko, Nórsko a Dánsko uviedli, že takouto čiastkou prispejú spoločne. Ďalšie prostriedky oznámili aj Litva, Lotyšsko či Belgicko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že v rámci programu sa vyzbierali už viac než dve miliardy dolárov a ohlásená bola ďalšia miliarda a pol.
Námestník amerického ministra obrany pre politiku Elbridge Colby podľa zdrojov schválil až dve dodávky v hodnote 500 miliónov dolárov za každú z nich. Ide tak podľa Reuters o prvé použitie mechanizmu PURL.
Americký prezident v utorok pred odchodom na návštevu Británie vyhlásil, že Zelenskyj „musí uzavrieť dohodu“, a odmietol obviniť šéfa Kremľa Vladimira Putina za neúspech v mierových rokovaniach.
„Na tango sú potrební dvaja. Sú to dvaja ľudia, Zelenskyj a Putin, ktorí sa navzájom nenávidia, a vyzerá to tak, že musím sedieť v jednej miestnosti s nimi, pretože oni spolu v jednej miestnosti sedieť nedokážu. Je tam veľká nenávisť,“ povedal Trump.
Zelenskyj v rozhovore pre stanicu Sky News vyzval Trumpa, aby zaujal „jasné stanovisko“ k sankciám voči Rusku a bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu s cieľom zastaviť Putina a ukončiť vojnu, ktorá trvá už viac než tri roky. Trump v sobotu avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.
„Verím, že Donald Trump nám môže poskytnúť dostatočné množstvo protivzdušných obranných systémov a USA ich majú dosť. Som si istý, že USA môžu uplatniť dostatočné sankcie, aby poškodili ruskú ekonomiku, a navyše Donald Trump má dostatočnú silu, aby sa ho Putin bál,“ uviedol Zelenskyj s tým, že EÚ dosiaľ zaviedla 18 balíkov protiruských sankcií. „Teraz chýba už len silný balík sankcií zo strany USA,“ dodal.
