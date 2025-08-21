< sekcia Zahraničie
V Turecku údajne žiadajú od lodí potvrdenie,že sa nespájajú s Izraelom
Ministerstvo dopravy na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
Autor TASR
Istanbul 21. augusta (TASR) - Turecké úrady začali v prístavoch neformálne vyžadovať od lodných agentov dokumenty, ktoré potvrdzujú, že plavidlá sa nespájajú s Izraelom a neprepravujú vojenský alebo nebezpečný náklad určený pre túto krajinu. Agentúra Reuters o tom informuje na základe dvoch zdrojov, píše TASR.
Zdroje agentúry uviedli, že úrad prístavného kapitána ústne nariadil prístavným agentom, aby poskytovali písomné záruky. Zdôraznili však, že k tejto problematike neexistuje žiadny oficiálny obežník. Jeden zo zdrojov uviedol, že pokyn sa vzťahuje na prístavy v celom Turecku.
V liste by sa malo uvádzať, že vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia plavidiel nemajú žiadne väzby na Izrael a že na palube plavidiel smerujúcich do Izraela sa nenachádzajú isté druhy nákladu vrátane výbušnín, rádioaktívneho materiálu alebo vojenského vybavenia, upresnil druhý zdroj.
Ministerstvo dopravy na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Vlani Turecko prerušilo obchod s Izraelom za sedem miliárd dolárov ročne pre jeho vojnu v Pásme Gazy s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorú hnutia začalo v októbri 2023.
