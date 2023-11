Reuters: Turecko rokuje o možnosti nákupu stíhačiek Eurofighter

Ankara 23. novembra (TASR) - Turecko rokuje s európskymi krajinami o nákupe 40 stíhačiek Eurofighter Typhoon, uviedol vo štvrtok zdroj z tureckého ministerstva obrany. Ankara takto reaguje na riziko, že jej žiadosť o kúpu stíhačiek F-16 od USA nemusí vyjsť. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Turecký minister obrany Yasar Güler minulý týždeň povedal, že Turecko rokuje s Britániou a Španielskom o kúpe stíhačiek Eurofighter. Nemecko má voči tomuto obchodu námietky.



Podľa zdroja agentúry Reuters má Ankara záujem o najnovšiu a najpokročilejšiu verziu stíhačiek Eurofighter. Turecký rezort obrany a britské veľvyslanectvo v Turecku informovali, že Güler vo štvrtok o tejto záležitosti hovoril v Ankare so svojím britským kolegom Grantom Shappsom.



Turecko ako členská krajina NATO v októbri 2021 požiadalo o kúpu 40 stíhačiek F-16 americkej výroby a 79 modernizačných súprav pre svoje bojové lietadlá.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena podporuje tento predaj v hodnote 20 miliárd dolárov. Výhrady však má Kongres USA pre turecké odďaľovanie ratifikácie žiadosti Švédska o vstup do NATO.



Ankara informovala Alianciu, že turecký parlament nestihne ratifikovať švédske prístupové protokoly pred budúcotýždňovým stretnutím ministrov zahraničných vecí krajín NATO, čo situáciu ešte viac komplikuje, pripomína Reuters.



"Turecké vzdušné sily potrebujú nové lietadlá. Našou prvou voľbou sú F-16... Ale vzhľadom na možnosť, že v tomto dlhotrvajúcom procese nemusíme dostať pozitívnu odozvu, stíhačky Eurofighter Typhoon sú najvhodnejšou alternatívou k F-16," povedal nemenovaný zdroj z tureckého ministerstva obrany. Britskí predstavitelia podľa neho tvrdia, že by mohli pomôcť presvedčiť Nemecko, aby ustúpilo od svojich námietok voči tomuto obchodu.



Na výrobe stíhačiek Eurofighter sa spoločne podieľajú Británia, Nemecko, Taliansko a Španielsko.