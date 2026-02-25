< sekcia Zahraničie
Reuters: Turecko zvažuje opatrenia v prípade konfliktu USA a Iránu
Ankara 25. februára (TASR) - Turecko vyhodnocuje všetky aspekty možných opatrení, ktoré by krajina mohla prijať v prípade konfliktu medzi susedným Iránom a Spojenými štátmi. Pre agentúru Reuters to v stredu povedal diplomatický zdroj, píše TASR.
Irán a USA tento mesiac obnovili rokovania o iránskom jadrovom programe. Americký prezident Donald Trump dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu o svojom jadrovom programe, v opačnom prípade bude čeliť vojenskému úderu.
Už predtým šéf Bieleho domu hrozil Teheránu intervenciou aj za násilné potlačenie nedávnych protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami.
Tureckí predstavitelia opakovane vyhlásili, že sú proti vojenskému zásahu v Iráne a nechcú destabilizáciu regiónu. Ankara je v kontakte s oboma stranami - Iránom i USA - s cieľom deeskalovať napätie a vyzvala na vyriešenie situácie prostredníctvom dialógu.
„Prirodzene, všetky aspekty opatrení, ktoré by mohli byť prijaté v prípade negatívneho vývoja vyhodnocujeme,“ povedal diplomatický zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.
„Uvažuje sa o všetkých scenároch a pracuje sa na krokoch, ktoré môžu byť prijaté na zabezpečenie bezpečnosti našich občanov,“ objasnil.
Diplomatický zdroj dodal, že „mimo diskusie“ sú kroky, ktoré by porušili suverenitu Iránu. Reuters konštatuje, že zdroj neposkytol podrobnosti o tom, aké opatrenia Turecko zvažuje.
Denník Türkiye Today v pondelok s odvolaním sa na agentúru Bloomberg napísal, že Turecko plánuje v prípade možnej operácie USA v Iráne vstúpiť na iránske územie s cieľom zabrániť masovému prílevu utečencov. Úrad tureckého prezidenta na boj proti dezinformáciám však toto tvrdenie poprel.
