Reuters: Ukrajina dronmi útočila na elektráreň v Moskovskej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Moskva 23. novembra (TASR) - Ukrajina v nedeľu dronmi útočila na tepláreň a elektráreň v ruskej Moskovskej oblasti. Útok spôsobil rozsiahly požiar, v dôsledku ktorého sa prerušili dodávky tepla pre tisíce ľudí. Išlo o jeden z doposiaľ najväčších útokov Kyjeva na zariadenia tohto typu hlboko na ruskom území, informuje TASR podľa agentúry Reuters a portálu stanice Sky News.

V nedeľu skoro ráno ukrajinské drony zasiahli tepelnú elektráreň Šatura, ktorá sa nachádza približne 120 kilometrov východne od Kremľa, uviedol gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov.

Na neoverených videozáznamoch na Telegrame sú počuť hlasné výbuchy a vidieť plamene a čierny dym stúpajúce k nočnej oblohe, píše Reuters.

„Niektoré drony boli zničené silami protivzdušnej obrany. Viacero z nich dopadlo na územie elektrárne. V zariadení vypukol požiar. V súčasnosti je lokalizovaný,“ dodal Vorobjov. Ako spresnil, bol zapnutý záložný zdroj napájania a v oblasti, kde sa teplota pohybovala okolo bodu mrazu, boli nasadené mobilné vykurovacie systémy.

„Vynakladáme všetko úsilie na urýchlené obnovenie dodávok tepla,“ povedal Vorobjov. Mesto Šatura má približne 33.000 obyvateľov, pripomína Reuters.

Ukrajina tvrdenia o dronovom útoku v tejto oblasti doposiaľ bezprostredne nekomentovala.

V elektrárni sa vznietili tri transformátory, každý s rozlohou približne 63 metrov štvorcových, uviedol denník Kommersant s odvolaním sa na ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že zostrelilo dovedna 75 ukrajinských dronov vrátane 36 nad Čiernym morom a niekoľkých nad Moskovskou oblasťou. Moskovské medzinárodné letisko Vnukovo v nedeľu pozastavilo lety.
