Reuters: Ukrajina sa so Západom dohodla na pláne posilnenia prímeria
Podľa návrhu by reakcia na porušenie prímeria Ruskom prišla do 24 hodín, pričom by najskôr dostalo diplomatické varovanie.
Autor TASR
Kyjev 3. februára (TASR) - Ukrajina sa dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímerí zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. Agentúra Reuters upozornila, že správu nedokázala nezávisle overiť, píše TASR.
Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy rokovali o pláne niekoľkokrát počas decembra a januára a zahŕňal viacero úrovní reakcií na porušenie dohodnutého prímeria, uvádza sa v správe. Podľa návrhu by reakcia na porušenie prímeria Ruskom prišla do 24 hodín, pričom by najskôr dostalo diplomatické varovanie. V prípade potreby by následne mohlo dôjsť aj k zásahu ukrajinskej armády s cieľom zastaviť ruské operácie, uviedol denník.
Pokiaľ by nepriateľské kroky pokračovali, návrh hovorí o druhej fáze, v rámci ktorej by sa nasadili jednotky krajín tzv. koalície ochotných. Správa FT dodáva, že v prípade rozsiahlejšieho útoku by sa po 72 hodinách od porušenia spustila koordinovaná reakcia Západu so zapojením amerických ozbrojených síl.
