Reuters: Ukrajina sa so Západom dohodla na pláne posilnenia prímeria

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa návrhu by reakcia na porušenie prímeria Ruskom prišla do 24 hodín, pričom by najskôr dostalo diplomatické varovanie.

Autor TASR
Kyjev 3. februára (TASR) - Ukrajina sa dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímerí zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. Agentúra Reuters upozornila, že správu nedokázala nezávisle overiť, píše TASR.

Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy rokovali o pláne niekoľkokrát počas decembra a januára a zahŕňal viacero úrovní reakcií na porušenie dohodnutého prímeria, uvádza sa v správe. Podľa návrhu by reakcia na porušenie prímeria Ruskom prišla do 24 hodín, pričom by najskôr dostalo diplomatické varovanie. V prípade potreby by následne mohlo dôjsť aj k zásahu ukrajinskej armády s cieľom zastaviť ruské operácie, uviedol denník.

Pokiaľ by nepriateľské kroky pokračovali, návrh hovorí o druhej fáze, v rámci ktorej by sa nasadili jednotky krajín tzv. koalície ochotných. Správa FT dodáva, že v prípade rozsiahlejšieho útoku by sa po 72 hodinách od porušenia spustila koordinovaná reakcia Západu so zapojením amerických ozbrojených síl.
