Reuters: Ukrajina splnila dve podmienky na rokovania o vstupe do EÚ

Brusel 20. júna (TASR) - Ukrajina splnila dve zo siedmich podmienok na to, aby mohla začať rozhovory o svojom vstupe do Európskej únie. Podľa agentúry Reuters sa to uvádza v hodnotiacej správe Európskej komisie, ktorá bude zverejnená v priebehu tohto týždňa, informuje TASR.



Správa podľa nemenovaných zdrojov z prostredia EÚ vyzdvihne pokrok, ktorý Ukrajina urobila i napriek prebiehajúcej ruskej invázii.



EÚ vlani udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny Únie, pričom si stanovila sedem podmienok na začatie prístupových rokovaní. Okrem iného je medzi nimi i reforma ukrajinského súdnictva a obmedzenie korupcie, prijatie opatrení proti praniu špinavých peňazí a zabezpečenie práv menšín.



Hodnotiaca správa EK je v procese prístupových rokovaní kľúčovým bodom. Podporovatelia žiadosti Kyjeva o členstvo v Únii sa preto nádejajú, že by sa s rokovaniami mohlo začať už v decembri. Rozhodnúť o tom musí všetkých 27 členských štátov Únie.



"Správa sa bude niesť v pozitívnom svetle, keďže (Ukrajina) dosiahla určitý pokrok," povedali pre Reuters dvaja vysokopostavení predstavitelia EÚ, ktorí si želali zostať v anonymite. V správe budú napríklad zdôraznené niektoré "známejšie prípady boja proti korupcii" na Ukrajine.



Reuters pripomína, že Ukrajina pred niekoľkými mesiacmi zadržala i šéfa tamojšieho najvyššieho súdu za údajné preberanie úplatku v hodnote 2,7 milióna dolárov (2,5 milióna eur).



V rámci snáh o vstup do EÚ bude Ukrajina musieť prispôsobiť svoje pracovné, klimatické a iné zákony štandardom Únie. Tento proces môže trvať roky, pričom Poľsko a Pobaltie žiadajú prijatie Ukrajiny do EÚ čo najskôr. Štáty západnej Európy ako Francúzsko, Nemecko či Holandsko sú však v tejto otázke skeptickejšie.