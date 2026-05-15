Reuters: Ukrajina v tomto roku zdvojnásobila útoky na ropné rafinérie
Autor TASR
Kyjev 15. mája (TASR) - Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a počet útokov na ropné rafinérie sa od začiatku tohto roka zdvojnásobil. S odvolaním sa na údaje ruských predstaviteľov zverejnené na sociálnych sieťach o tom v piatok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Útoky znížili produkciu ruskej ropy, čo zvýšilo tlak na ruský federálny rozpočet. Príjmy z ropy a zemného plynu tvoria približne štvrtinu jeho príjmov.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu uviedla, že ruská ťažba ropy v apríli klesla o 460.000 barelov denne v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na približne 8,8 milióna barelov denne.
To obmedzuje schopnosť Moskvy zarobiť na prudkom náraste cien spojenom s vojnou v Iráne a zároveň hrá v prospech Ukrajiny, ktorá sa musí vysporiadať so slabnúcou podporou USA, konštatuje Reuters.
Rusko od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 obmedzilo alebo zastavilo zverejňovanie niektorých citlivých údajov vrátane produkcie ropy. Z výpočtov Reuters vyplýva, že ukrajinské útoky vyradili od januára do mája približne 700.000 barelov dennej kapacity v 16 rafinériách. Niektoré rafinérie ukrajinské drony zasiahli opakovane. V roku 2025 bolo zasiahnutých osem rafinérií.
V marci boli v dôsledku útokov vyradené rafinérske zariadenia s kapacitou milión barelov denne a v apríli to bolo ešte viac.
IEA tvrdí, že ruský export ropných produktov klesol v apríli oproti marcu o 340.000 barelov denne na 2,2 milióna barelov denne, čo je najnižšia zaznamenaná úroveň.
