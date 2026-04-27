Reuters: Ukrajina varuje Izrael pred prijatím lode s obilím
Plavidlo Panormitis plaviace sa pod vlajkou Panamy podľa izraelských médií preváža obilie, ktoré Kyjev považuje za kradnuté.
Autor TASR
Kyjev 27. apríla (TASR) - Ukrajina podnikne proti Izraelu diplomatické a právne kroky, ak umožní nákladnej lodi prevážajúcej obilie z Ruskom okupovaného územia zakotviť v prístave Haifa. S odvolaním sa na ukrajinský diplomatický zdroj o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.
Plavidlo Panormitis plaviace sa pod vlajkou Panamy podľa izraelských médií preváža obilie, ktoré Kyjev považuje za kradnuté. V súčasnosti čaká na povolenie na zakotvenie v prístave na pobreží Stredozemného mora.
Z údajov monitorovacích aplikácií vyplýva, že loď, ktorá údajne vyplývala z prístavu v ruskom Krasnodarskom kraji, sa v pondelňajších podvečerných hodinách nachádzala niekoľko kilometrov od izraelského pobrežia.
„Ak táto loď a jej náklad nebudú odmietnuté, vyhradzujeme si právo uplatniť celý rad diplomatických a medzinárodnoprávnych opatrení,“ povedal pre Reuters nemenovaný ukrajinský predstaviteľ. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo.
Izraelský denník Haarec v nedeľu informoval, že v krajine boli tento rok vyložené už najmenej štyri dodávky obilia pochádzajúceho z územia Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko. Diplomatický zdroj uviedol, že Tel Aviv v prípade tejto lode v podstate ignoroval požiadavky Kyjeva. Ten považuje „prax prania kradnutého tovaru“ za neprijateľnú.
Ukrajina podľa nemenovaného predstaviteľa monitoruje plavidlo, ktoré sa snaží zakotviť v Haife a vyložiť svoj náklad. Ak mu to Izrael umožní, bude to mať dôsledky pre bilaterálne vzťahy medzi krajinami, varoval zdroj podľa Reuters.
