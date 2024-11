Reuters: Ukrajina žiada NATO, aby jej vystavilo pozvánku na vstup

Brusel 29. novembra (TASR) - Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha žiada svojich náprotivkov z členských štátov NATO, aby na nadchádzajúcom ministerskom zasadnutí v Bruseli pozvali Ukrajinu do Aliancie. Vyplýva to z listu, na ktorý sa v piatok odvolala agentúra Reuters, píše TASR.



"Vyzývam vás, aby ste ako jeden z výsledkov zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO 3. - 4. decembra 2024 podporili rozhodnutie pozvať Ukrajinu do Aliancie," napísal Sybiha.



Podľa jeho slov by išlo o adekvátnu odpoveď spojencov "na neustálu eskaláciu vojny, ktorú rozpútalo Rusko a ktorej posledným prejavom je zapojenie desaťtisícov severokórejských vojakov a využívanie Ukrajiny ako skúšobného priestoru pre nové zbrane". Narážal tým na nedávny ruský útok novou hypersonickou strelou Orešnik (Lieska) na východoukrajinské mesto Dnipro.



Ukrajina trvá na tom, že členstvo v NATO je jediným spôsobom, ako zabrániť ďalšej agresii Ruska. Súhlasí však s tým, že do Aliancie nevstúpi, kým sa neskončí vojna s Ruskom. Bezodkladná pozvánka je prvým z piatich bodov tzv. víťazného plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Hoci všetky členské štáty NATO na júlovom summite vo Washingtone potvrdili, že Ukrajina je na "nezvratnej ceste" k členstvu, USA, Nemecko i ďalšie krajiny vrátane Slovenska odmietajú pozvať Kyjev z obavy pred eskaláciou konfliktu.



Diplomati podľa Reuters tvrdia, že v NATO momentálne nie je zhoda v otázke pozvania Ukrajiny, pričom potrebný je jednomyseľný súhlas všetkých 32 členských štátov.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vo svojich deklarovaných podmienkach ukončenia vojny stanovuje, že Ukrajina sa musí vzdať svojich ambícií vstúpiť do NATO a musí stiahnuť všetky jednotky zo svojich regiónov, na ktoré si robí nároky Rusko.