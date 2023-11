Reuters: Ukrajinská SBU odpálila výbušniny na sibírskej železnici

Kyjev 30. novembra (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) odpálila výbušniny na železničnej trati na Sibíri, ktorú Rusko používa na prepravu vojenského materiálu. Agentúre Reuters to vo štvrtok povedal nemenovaný ukrajinský zdroj. Samotná tlačová agentúra však upozorňuje, že tieto informácie sa jej zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť, píše TASR.



SBU údajne odpálila štyri výbušné zariadenia v Severomujskom tuneli v oblasti Burjatsko na ruskej hranici s Mongolskom, keď tadiaľ prechádzal nákladný vlak.



Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) vo vyhlásení informoval, že v noci na štvrtok začal v tomto tuneli horieť vlak s palivom, pričom nedošlo k žiadnym obetiam. Dodal, že incident vyšetruje. Ďalšie ruské zdroje potvrdili, že v tejto oblasti došlo k požiaru vlaku, no o výbušninách sa nezmienili.



Ruské železnice uviedli, že v tejto oblasti zastavili vlak po tom, čo bol spozorovaný dym vychádzajúci z nádrže s naftou. Ostatné vlaky v oblasti presmerovali, čo im spôsobilo krátke meškania.



Kyjev by takýmto útokom viac než 4000 kilometrov od hraníc Ukrajiny preukázal svoju schopnosť vykonávať vojenské operácie hlboko na ruskom území, hodnotí agentúra Reuters.