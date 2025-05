USA a Európania údajne dokončujú návrh na rusko-ukrajinské prímerie

Washington/Paríž 9. mája (TASR) - Spojené štáty a ich európski spojenci dokončujú návrh na 30-dňové prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý by v prípade jeho odmietnutia viedol k uvaleniu ďalších sankcií na Moskvu. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol francúzsky diplomatický zdroj pod podmienkou anonymity, informuje TASR.



Americký prezident Donald Trump už vo štvrtok vyzval na mesačné bezpodmienečné prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Varoval, že v prípade jeho nedodržania budú USA a ich partneri reagovať novými sankciami.



Ukrajina už vyjadrila pripravenosť americký návrh prijať. Rusko predtým jednostranne vyhlásilo trojdňové prímerie od 8. do 10. mája pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny.



„Nie sme úplne hotoví s plánom, ale dúfame, že sme vo chvíli zbližovania,“ povedal diplomatický zdroj.



Francúzsko, Británia a Nemecko sa v posledných týždňoch usilujú o užšiu koordináciu s Washingtonom. „Dostávame sa do bodu, keď nebudeme čakať na formálnu odpoveď Moskvy na spoločný návrh na vyhlásenie tohto prímeria,“ skonštatoval zdroj. Ďalej prezradil, že sa ešte rokuje o tom, či oznámiť jednostranné prímerie, alebo poskytnúť Rusku krátky čas na odpoveď. V prípade odmietnutia však podľa neho budú na Moskvu uvalené nové sankcie USA a EÚ. Obe strany v súčasnosti koordinujú obsah pripravovaných sankčných balíkov.



Trump a francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorili vo štvrtok, aby prediskutovali návrh na prímerie. „V rozhovoroch s Američanmi sme pocítili určité podráždenie voči ruskému postoju, nedostatočnej reaktivite a serióznosti v jeho reakciách na to, čo bolo navrhnuté predtým,“ spresnil zdroj.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, ktorý minulý týždeň rokoval vo Washingtone so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom, navštívil v piatok Ukrajinu.



V sobotu sa má tiež uskutočniť stretnutie najbližších spojencov Ukrajiny z tzv. koalície ochotných, na ktorom sa údajne bude diskutovať aj o americko-európskom návrhu. Macron už skôr počas dňa potvrdil účasť na tejto schôdzke, pričom viacerí lídri sa pripoja pomocou videospojenia.