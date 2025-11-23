< sekcia Zahraničie
Reuters: USA čoskoro spustia novú fázu operácií vo Venezuele
Dve zdroje uviedli, že prvou časťou opatrení voči Madurovi budú pravdepodobne tajné operácie.
Autor TASR
Washington 23. novembra (TASR) - Spojené štáty v najbližších dňoch spustia novú fázu operácií vo Venezuele. Agentúre Reuters to v sobotu povedali štyria nemenovaní americkí predstavitelia. Reuters sa nepodarilo zistiť presný čas začiatku ani rozsah nových operácií ani to, či americký prezident Donald Trump prijal konečné rozhodnutie konať. Správy o pripravovaných krokoch zo strany USA sa v uplynulých týždňoch množia, keďže americká armáda vyslala do Karibiku svoje sily a vyvíja tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, informuje TASR.
Dve zdroje uviedli, že prvou časťou opatrení voči Madurovi budú pravdepodobne tajné operácie. Ďalší vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády nevylúčil žiadny scenár v súvislosti s Venezuelou. „Prezident Trump je pripravený využiť všetky prostriedky americkej moci, aby zabránil prílevu drog do našej krajiny a postavil zodpovedných pred súd,“ uviedol.
Trumpova vláda viní Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope. Dvaja predstavitelia oslovení agentúrou Reuters pripustili, že americká vláda zvažuje aj zvrhnutie Madura ako jednu z možností.
Washington venezuelského prezidenta považuje za lídra zločineckého zoskupenia Cartel de Soles (Kartel sĺnk). Podľa oslovených predstaviteľov ju Spojené štáty v pondelok označia za teroristickú organizáciu. Americký prezident Donald Trump uviedol, že zaradenie tohto kartelu na zoznam umožní Washingtonu zasiahnuť objekty spojené s Madurom vo Venezuele. Zároveň však naznačil, že je ochotný pokračovať v rokovaniach a hľadať diplomatické riešenie. Maduro v utorok deklaroval, že je ochotný sa s Trumpom stretnúť osobne.
Dvaja americkí predstavitelia potvrdili, že rozhovory medzi Caracasom a Washingtonom prebiehajú. Nie je však jasné, či môžu ovplyvniť načasovanie alebo rozsah plánovaných amerických operácií.
Do Karibského mora už minulý týždeň dorazila úderná skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá zahŕňa aj dva torpédoborce s riadenými strelami a ďalšie podporné plavidlá a lietadlá. Pripojila sa tak k niekoľkým vojnovým lodiam, ktoré sa už nachádzajú v Karibiku.
Americký Federálny úrad pre letectvo vydal v piatok varovanie pre civilné lietadlá vo venezuelskom vzdušnom priestore pre nebezpečenstvo „zvýšenej vojenskej aktivity“ v rámci posilnenia prítomnosti amerických síl v regióne.
