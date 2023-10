Reuters: USA, Izrael a Egypt sa dohodli na prímerí v južnej časti Gazy

Káhira 16. októbra (TASR) - Egypt, Izrael a Spojené štáty sa dohodli na prímerí v južnej časti pásma Gazy a otvorení hraničného priechodu Rafah od 9.00 h miestneho času (8.00 h SELČ). V pondelok to uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované egyptské zdroje, informuje TASR.



Prímerie má podľa týchto zdrojov trvať niekoľko hodín a Rafah ako jediný hraničný priechod medzi Egyptom a pásmom Gazy má byť v pondelok otvorený do 17.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).



Izraelská armáda tieto informácie bezprostredne nepotvrdila. Americké veľvyslanectvo v Izraeli odporúča ľuďom presun k Rafahu, pričom "nie je jasné, či alebo ako dlho bude cestujúcim povolený tranzit cez priechod".



Hamas tvrdí, že od Egypta nedostal potvrdenie o zámere otvoriť hraničný priechod Rafah.



Minulý víkend sa militantom Hamasu podarilo preniknúť na izraelské územie, kde spolu s raketovými útokmi z pásma Gazy zabili vyše 1400 ľudí. Izrael na to reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskych zdrojov doteraz vyžiadali viac ako 2600 obetí.



Skoré otvorenie priechodu Rafah avizoval v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po stretnutí s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, neuviedol však podrobnosti.