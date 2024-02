Reuters: USA navrhli vlastnú rezolúciu BR OSN k vojne v Pásme Gazy

Washington 19. februára (TASR) - Spojené štáty navrhli alternatívnu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá predpokladá, že tento orgán svetovej organizácie zdôrazní "podporu pre dočasné prímerie v Pásme Gazy hneď, ako to bude možné". S odvolaním sa na znenie rezolúcie o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.



V súvislosti s plánovaným izraelským útokom na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy návrh rezolúcie konštatuje, že "za súčasných okolností by rozsiahla pozemná ofenzíva do Rafahu viedla k ďalším škodám pre civilistov a ich ďalšiemu vysídľovaniu, a to potenciálne aj do susedných krajín".



Takýto krok Izraela by podľa dokumentu predloženého USA mal "vážne dôsledky pre mier a bezpečnosť v regióne". Rezolúcia preto vyzýva na zastavenie tejto očakávanej ofenzívy.



Podľa Reuters nebolo bezprostredne jasné, kedy a či vôbec sa bude o tejto rezolúcii hlasovať. USA ju predstavili po tom, čo Alžírsko požiadalo 15-člennú Bezpečnostnú radu OSN, aby v utorok hlasovala o jeho rezolúcií, ktorá vyzýva na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Washington už predtým naznačili, že USA by takýto návrh rezolúcie nepodporili, respektíve, že ju budú vetovať. Alžírsko ju pred dvoma týždňami navrhlo po tom, čo Medzinárodný súdny dvor (MSD) koncom januára rozhodol, že Izrael musí urobiť všetko pre to, aby v Pásme Gazy zabránil genocíde.



Rovnako ako predchádzajúce návrhy, proti ktorým sa vyslovili Izrael a Spojené štáty, ani text Alžírska neodsudzuje bezprecedentný útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra so stovkami obetí.



Bezpečnostná rada OSN prijala od 7. októbra len dve rezolúcie o Gaze vrátane tej, ktorá vyzývala na rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci do palestínskeho územia.