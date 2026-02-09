Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Reuters: USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.

Autor TASR
Brusel 9. februára (TASR) - Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie (NATO) - v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia. Agentúru Reuters o tom v pondelok informoval armádny zdroj, píše TASR.

Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Jeho administratíva už predtým vyzvala NATO, ktorému dlho dominovali Spojené štáty, aby sa stalo „alianciou s európskym vedením“.
