Reuters: USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO
Autor TASR
Brusel 9. februára (TASR) - Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie (NATO) - v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia. Agentúru Reuters o tom v pondelok informoval armádny zdroj, píše TASR.
Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Jeho administratíva už predtým vyzvala NATO, ktorému dlho dominovali Spojené štáty, aby sa stalo „alianciou s európskym vedením“.
