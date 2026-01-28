< sekcia Zahraničie
Reuters: USA podmieňujú záruky pre Kyjev iba podpisom mierovej dohody
Spojené štáty sprostredkovali minulý víkend v Abú Zabí rozhovory medzi delegáciami Ukrajiny a Ruska, ktoré podľa amerických predstaviteľov priniesli pokrok smerom k dohode.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Spojené štáty informovali Ukrajinu, že bezpečnostné záruky jej poskytnú len v prípade, že podpíše mierovú dohodu s Ruskom. Kyjevu však nediktujú, čo musí zmluva obsahovať. V utorok o tom informovala agentúra Reuters s odkazom na svoj zdroj oboznámený s rokovaniami, píše TASR.
Denník Financial Times s odvolaním sa na osem svojich zdrojov v utorok napísal, že Trumpova vláda podmieňuje poskytnutie záruk Ukrajine súhlasom Kyjeva s odstúpením zvyšných častí východoukrajinského regiónu Donbas v prospech Moskvy.
Zdroj agentúry Reuters to popiera a tvrdí, že Spojené štáty nehovoria Ukrajine, čo musí byť súčasťou mierovej dohody. Je podľa neho zavádzajúce naznačovať, že Washington sa snaží prinútiť Ukrajinu k územným ústupkom voči Rusku.
Spojené štáty sprostredkovali minulý víkend v Abú Zabí rozhovory medzi delegáciami Ukrajiny a Ruska, ktoré podľa amerických predstaviteľov priniesli pokrok smerom k dohode. Stretnúť by sa opäť mali v nedeľu.
Ukrajina považuje bezpečnostné záruky USA za základ akéhokoľvek mierového riešenia. Prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že dokument o bezpečnostných zárukách je na 100 percent pripravený a Kyjev čaká len na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať. Dokument by mal následne prejsť ratifikáciou v Kongrese USA a ukrajinskom parlamente.
