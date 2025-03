Reuters: USA pripravujú plán na možné zmiernenie sankcií voči Rusku

Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty pripravujú plán na možné zmiernenie sankcií voči Rusku, ktoré naň uvalila predchádzajúca administratíva za jeho inváziu na Ukrajinu. S odvolaním sa na nemenované zdroje to v pondelok napísala agentúra Reuters, informuje TASR.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa usiluje ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi napadlo Rusko, aj ústretovými vyjadreniami a krokmi voči Moskve, s ktorou chce obnoviť vzťahy.



Biely dom podľa zdrojov požiadal ministerstvá zahraničných vecí a financií o vypracovanie zoznamu sankcií, ktoré možno zmierniť, aby o nich mohli americkí predstavitelia diskutovať s ruskými zástupcami v najbližších dňoch v rámci širších rozhovorov o zlepšení vzájomných diplomatických a hospodárskych vzťahov.



Úlohu vraj zadal ešte predtým, ako Trump minulý týždeň predĺžil výnimočný stav týkajúci sa situácie na Ukrajine, ktorý USA zaviedli ešte v marci 2014 v reakcii na ruskú anexiu Krymu.



Zrušenie opatrení by sa týkalo vybraných subjektov a jednotlivcov vrátane niektorých ruských oligarchov, uviedol nemenovaný americký predstaviteľ a ďalšia osoba oboznámená s touto záležitosťou.



Úradníci zodpovední za problematiku sankcií často vypracúvajú takzvané dokumenty o možnostiach, avšak konkrétna žiadosť Bieleho domu o ich vypracovanie v posledných dňoch podľa Reuters poukazuje na ochotu Trumpa a jeho poradcov zmierniť ruské sankcie v rámci potenciálnej dohody s Moskvou.



Bezprostredne nie je jasné, čo konkrétne by za zmiernenie sankcií mohol žiadať Washington. Biely dom, ministerstvá ani ruské veľvyslanectvo USA na žiadosť o vyjadrenie nateraz neodpovedali.



Kremeľ ešte minulý rok tvrdil, že vzťahy so Spojenými štátmi sú pod bodom mrazu. To bolo za vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena, ktorý Ukrajinu podporil dodávkami vojenskej aj inej pomoci a na Rusko za jeho inváziu uvalil tvrdé sankcie.



Avšak Trump, ktorý sľubuje urýchlené ukončenie vojny na Ukrajine, doterajšiu politiku USA prudko zmenil a s Ruskom začal rokovania - najprv 12. februára telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následne sa uskutočnili stretnutia amerických a ruských predstaviteľov v Saudskej Arábii a Turecku.



Sám Trump ešte v januári pohrozil sprísnením sankcií voči Moskve, ak Putin nebude ochotný rokovať o zastavení bojov na Ukrajine. Nedávno však predstavitelia jeho administratívy otvorene pripustili možno zmiernenia týchto opatrení.