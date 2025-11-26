< sekcia Zahraničie
Reuters: USA rokujú s Bieloruskom o prepustení politických väzňov
V poslednej vlne Bielorusko prepustilo 52 politických väzňov.
Autor TASR
Washington/Minsk 26. novembra (TASR) - Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa rokujú s Bieloruskom o možnom prepustení najmenej stovky bieloruských politických väzňov v blízkej budúcnosti. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.
Bielorusko od januárového nástupu Trumpa do Bieleho domu prepustilo v niekoľkých vlnách desiatky politických väzňov vrátane Siarheja Cichanovského, manžela bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa americký predstavitelia v súčasnosti usilujú o prepustenie ďalších najmenej sto osôb v rámci jednej dohody. Rokovania údajne vedie vyslanec amerického prezidenta John Coale.
V poslednej vlne Bielorusko prepustilo 52 politických väzňov. Západné ľudskoprávne organizácie odhadujú, že režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zadržiava viac ako tisíc politických väzňov vrátane bývalých prezidentských kandidátov či laureátov Nobelových cien.
Zdroje agentúry Reuters nespresnili, ktorí väzni by mohli byť oslobodení, ani kedy. Tlak Trumpovej administratívy na dosiaľ najväčšie prepustenie väzňov však označili za súčasť ťaženia s cieľom zlepšiť vzťahy medzi Washingtonom a Minskom výmenou za možnosť zmiernenia uvalených sankcií.
Prehlbovanie dialógu medzi týmito krajinami je podľa zdrojov Reuters súčasťou dlhodobej snahy Spojených štátov vytiahnuť Bielorusko z geopolitickej sféry vplyvu Moskvy, hoci i minimálne. Naklonenie si tohto dlhoročného spojenca Ruska by pre Západ mohlo predstavovať strategické víťazstvo, píše Reuters.
Bielorusko v uplynulých týždňoch opakovane vypustilo balóny zo svojho územia, ktoré vleteli do litovského vzdušného priestoru a vyvolali uzavretie tamojšieho hlavného letiska. V septembri Česká republika a Poľsko vyhostili bieloruských diplomatov pre obvinenia zo špionáže.
Bielorusko od januárového nástupu Trumpa do Bieleho domu prepustilo v niekoľkých vlnách desiatky politických väzňov vrátane Siarheja Cichanovského, manžela bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa americký predstavitelia v súčasnosti usilujú o prepustenie ďalších najmenej sto osôb v rámci jednej dohody. Rokovania údajne vedie vyslanec amerického prezidenta John Coale.
V poslednej vlne Bielorusko prepustilo 52 politických väzňov. Západné ľudskoprávne organizácie odhadujú, že režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zadržiava viac ako tisíc politických väzňov vrátane bývalých prezidentských kandidátov či laureátov Nobelových cien.
Zdroje agentúry Reuters nespresnili, ktorí väzni by mohli byť oslobodení, ani kedy. Tlak Trumpovej administratívy na dosiaľ najväčšie prepustenie väzňov však označili za súčasť ťaženia s cieľom zlepšiť vzťahy medzi Washingtonom a Minskom výmenou za možnosť zmiernenia uvalených sankcií.
Prehlbovanie dialógu medzi týmito krajinami je podľa zdrojov Reuters súčasťou dlhodobej snahy Spojených štátov vytiahnuť Bielorusko z geopolitickej sféry vplyvu Moskvy, hoci i minimálne. Naklonenie si tohto dlhoročného spojenca Ruska by pre Západ mohlo predstavovať strategické víťazstvo, píše Reuters.
Bielorusko v uplynulých týždňoch opakovane vypustilo balóny zo svojho územia, ktoré vleteli do litovského vzdušného priestoru a vyvolali uzavretie tamojšieho hlavného letiska. V septembri Česká republika a Poľsko vyhostili bieloruských diplomatov pre obvinenia zo špionáže.