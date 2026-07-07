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USA podľa médií rokujú s Európou o spoločnej výrobe rakiet
Krajiny majú v utorok na okraj summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare podpísať vyhlásenie o spoločnom zámere.
Autor TASR
Ankara 7. júla (TASR) - Spojené štáty rokujú s Nemeckom a ďalšími európskymi krajinami o spoločnej výrobe rakiet AIM-120 AMRAAM spoločnosti Raytheon a o zriadení servisného strediska rakiet PAC-3 Patriot spoločnosti Lockheed Martin v Európe. Agentúre Reuters to v utorok povedal zdroj oboznámený s rokovaniami, informuje TASR.
Krajiny majú v utorok na okraj summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare podpísať vyhlásenie o spoločnom zámere. Ak sa projekty zrealizujú, uvoľnia výrobné kapacity v závodoch spoločností Raytheon a Lockheed Martin v Spojených štátoch a umožnia zvýšiť domácu produkciu zbraní.
Rakety PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot aj strely AIM-120C-8 používané systémami NASAMS a stíhačkami F-16 patria medzi muníciu, po ktorej je na Ukrajine vysoký dopyt od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval európskych spojencov za ich závislosť od Spojených štátov v oblasti bezpečnosti. Zároveň ich vyzýva na zvýšenie výdavkov na obranu a nákup väčšieho množstva americkej vojenskej techniky. V minulosti tiež pohrozil vystúpením USA z NATO.
Krajiny majú v utorok na okraj summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare podpísať vyhlásenie o spoločnom zámere. Ak sa projekty zrealizujú, uvoľnia výrobné kapacity v závodoch spoločností Raytheon a Lockheed Martin v Spojených štátoch a umožnia zvýšiť domácu produkciu zbraní.
Rakety PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot aj strely AIM-120C-8 používané systémami NASAMS a stíhačkami F-16 patria medzi muníciu, po ktorej je na Ukrajine vysoký dopyt od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval európskych spojencov za ich závislosť od Spojených štátov v oblasti bezpečnosti. Zároveň ich vyzýva na zvýšenie výdavkov na obranu a nákup väčšieho množstva americkej vojenskej techniky. V minulosti tiež pohrozil vystúpením USA z NATO.