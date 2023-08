Reuters: USA sa domnievajú, že Prigožina mohla zostreliť raketa

Washington 24. augusta (TASR) - Spojené štáty sa domnievajú, že lietadlo, v ktorom zrejme cestoval vodca ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, pravdepodobne zostrelila raketa zem-vzduch odpálená z územia Ruska. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters, ktorej to vo štvrtok povedali dvaja americkí predstavitelia oboznámení so situáciou.



Vzhľadom na citlivosť záležitosti hovorili obaja predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity. Zdôraznili, že uvedené informácie sú stále len predbežné a preverujú sa.



Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo v stredu z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.



Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin, ako aj jeho "pravá ruka" a spoluzakladateľ vagnerovcov Dmitrij Utkin. Ich smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.



Ukrajina zdôraznila, že s údajnou smrťou šéfa vagnerovcov nemá nič spoločné.