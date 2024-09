Reuters: USA sú blízko k dohode o dodaní rakiet dlhého doletu Ukrajine

Washington 3. septembra (TASR) — Spojené štáty sú „blízko k dohode“ o dodaní okrídlených riadených striel stredného dlhého doletu typu vzduch-zem AGM-158 JASSM Ukrajine, ktoré by mohli zasiahnuť ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska. Konečné rozhodnutie ešte nepadlo, no v prípade súhlasu Kyjev bude musieť počkať niekoľko mesiacov, kým USA vyriešia „technické problémy“ súvisiace s presunom rakiet. Uviedla to v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje v USA, ktoré nechceli byť menované.



Rakety JASSM môžu byť nesené iba lietadlami vyrobenými v USA, najmä stíhačkami F-16, ktoré postupne dostane Ukrajina, pričom každá je schopná niesť dve rakety. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters existujú snahy, aby boli tieto rakety použiteľné aj s inými bojovými lietadlami. Zdroj sa nevyjadril k tomu, ktoré lietadlo z arzenálu ukrajinskej armády by bolo na to vhodné. Tá používa lietadlá MiG-29, Su-24 a Su-27 ešte zo sovietskej éry.



Vojenskí analytici a experti poznamenávajú, že dodanie rakiet AGM-158 JASSM Ukrajine by mohlo výrazne zmeniť priebeh konfliktu, keďže v dosahu presne navádzaných striel by bola väčšia časť Ruska ako doteraz. To by mohlo prinútiť ruskú armádu presunúť odstavné plochy a zásobovacie sklady stovky kilometrov do vnútrozemia. Rakety odpálené z miest v blízkosti severnej hranice Ukrajiny by mohli umožniť zasiahnuť vojenské ciele vzdialené stovky kilometrov napríklad vo Voroneži alebo Briansku.



Rakety JASSM sú navrhnuté tak, aby boli nenápadné a bolo ťažké ich odhaliť radarom. Môžu tiež lietať nízko nad zemským povrchom a byť naprogramované tak, aby sa vyhli protivzdušnej obrane. Každá strela má hlavicu s hmotnosťou približne 450 kilogramov, ale na rozdiel od britských rakiet Storm Shadow, ktoré už Kyjevu poskytli Británia a Francúzsko, nie sú určené na ničenie opevnených bunkrov.



Existujú dve modifikácie rakiet JASSM. Staršia má dolet asi 370 kilometrov a jeden kus stojí asi milión dolárov. Dolet novej je okolo 800 kilometrov a jedna stojí asi 1,7 milióna dolárov. Nie je známe, ktorú verziu by mohla dostať Ukrajina.



Portál Politico v auguste informoval, že administratíva prezidenta Joea Bidena je „otvorená“ dodávkam rakiet dlhého doletu Ukrajine, podľa jej predstaviteľa je však „potrebné vykonať ešte veľa práce“ predtým, než sa tak stane.



Zároveň stále zostáva v platnosti zákaz útokov americkými zbraňami na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska. Bidenova administratíva sa obáva, že zrušenie tohto obmedzenia vyprovokuje Rusko k ešte agresívnejším krokom voči Ukrajine. Domnieva sa tiež, že by to neprinieslo strategickú výhodu, pretože Rusko by presunulo svoje najdôležitejšie ciele vrátane lietadiel ďalej od hraníc.