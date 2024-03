Reuters: USA v reakcii na Putinove vyjadrenia nezmenili jadrový postoj

Washingtom 13. marca (TASR) - Spojené štáty po vyjadreniach ruského prezidenta Vladimira Putina nezmenili svoj postoj v súvislosti s pripravenosťou použiť jadrové zbrane. Pre agentúru Reuters to v stredu uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, informuje TASR.



Putin v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane v prípade ohrozenia svojej štátnosti, zvrchovanosti či nezávislosti. "Z vojensko-technickej stránky sme, samozrejme, pripravení," povedal Putin pre ruské médiá. USA si podľa jeho slov uvedomujú, že nasadenie amerických vojakov na ruskom území či na Ukrajine by Rusko považovalo za intervenciu.



Washington po týchto vyjadreniach nezaznamenal žiadne náznaky, že by sa Moskva chystala na Ukrajine použiť jadrové zbrane, povedal americký predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite. Podľa jeho slov sa zdá, že Putin chcel pripomenúť znenie ruskej jadrovej doktríny, ktorá hovorí o tom, za akých okolností môže Moskva použiť jadrový arzenál.



Hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť Adrienne Watsonová v reakcii na slová ruského prezidenta uviedla, že "ruská jadrová rétorika je počas konfliktu (na Ukrajine) bezohľadná a nezodpovedná".



"Je to Rusko, ktoré brutálne napadlo Ukrajinu bez provokácie alebo odôvodnenia, a my budeme naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá bráni svoj ľud a svoje zvrchované územie pred ruskou agresiou," dodala.



Vojna na Ukrajine spustila najvážnejšiu krízu vo vzťahoch Ruska so Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962. Putin už opakovane varoval, že Západ v prípade vyslania vojakov do boja na Ukrajinu riskuje jadrovú vojnu.