Reuters: USA zrejme v piatok zavedú sekundárne sankcie proti Rusku

Washington/Kyjev 6. augusta (TASR) - Spojené štáty pravdepodobne v piatok zavedú sekundárne sankcie proti Rusku, uviedla s odvolaním sa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu agentúra Reuters. Informovala tiež, že americký prezident Donald Trump v stredu telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Obsah rozhovoru nie je bezprostredne známy. Uskutočnil sa niekoľko hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin v Kremli prijal Trumpovho osobitného vyslanca Steva Witkoffa, píše TASR.



Trump so Zelenským telefonovali aj v utorok a diskutovali o sankciách voči Rusku a vzájomnej obrannej spolupráci. Stredajší telefonát a Witkoffova návšteva Moskvy sa uskutočnili dva dni pred vypršaním lehoty desať dní, ktorú dal Trump Putinovi na prijatie krokov vedúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Ak Moskva do piatka nepreukáže ochotu, šéf Bieleho domu pohrozil uvalením sekundárnych sankcií na odberateľov ruských energií.



Poradca Kremľa Jurij Ušakov označil rokovanie Putina s Witkoffom, ktorá trvalo približne tri hodiny, za užitočné a konštruktívne. Obe strany si podľa neho vymenili signály týkajúce sa vojny na Ukrajine, ktorú rozpútala invázia Moskvy z februára 2022. Zdroj Reuters povedal, že podľa Bieleho domu prebehlo stretnutie Witkoffa a Putina dobre a Moskva je ochotná pokračovať v dialógu s Washingtonom.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio medzičasom podľa stanice Sky News povedal, že s Witkoffom už hovoril o jeho najnovšej ceste do Moskvy. Očakáva, že Spojené štáty sa čoskoro rozhodnú, či sankcie namierené proti Rusku zavedú. Podľa nemenovaného predstaviteľa z Bieleho domu sa to očakáva tento piatok.



Trump predtým na otázku, či sa Moskva môže vyhnúť uvaleniu amerických sankcií, odpovedal, že podmienkou je uzavretie dohody, „vďaka ktorej prestanú umierať ľudia“. Ďalšie kroky Washingtonu podľa neho budú závisieť od výsledku rokovaní Witkoffa v Moskve.