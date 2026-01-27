< sekcia Zahraničie
Reuters: USA zrušia niektoré sankcie na venezuelský ropný priemysel
Autor TASR
Washington/Caracas 27. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť niektoré sankcie uvalené v minulosti na venezuelský ropný priemysel. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Predstavitelia americkej administratívy pracujú „na skorom vydaní všeobecnej licencie, ktorá by zrušila niektoré sankcie voči venezuelskému energetickému sektoru“. To predstavuje zmenu oproti pôvodnému plánu udeliť individuálne výnimky zo sankcií spoločnostiam, ktoré chcú v krajine podnikať.
Viacerí partneri a zákazníci štátnej ropnej spoločnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA) vrátane amerického Chevronu v uplynulých týždňoch požiadali o individuálne licencie s cieľom zvýšiť produkciu a vývoz ropy z Venezuely.
Zdroje Reuters tvrdia, že po zajatí prezidenta Nicolása Madura začiatkom januára Spojené štáty plánujú zmierniť sankcie uvalené na venezuelský ropný priemysel, aby uľahčil uzavretie dohody o dodávkach ropy medzi Washingtonom a Caracasom v hodnote dvoch miliárd dolárov, ako aj plán obnovy venezuelského ropného priemyslu v hodnote 100 miliárd dolárov.
