V Kyjeve horí obytná budova, zasiahli ju úlomky ruského stroja

Novinári: V Kyjeve počuť hlasné explózie

Dym stúpa neďaleko armádnej budovy po ostreľovaní ruskej armády v Kyjeve vo štvrtok 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajinská armáda zostrelila v piatok skoro ráno nad Kyjevom lietadlo nepriateľa. To následne pri páde narazilo do deväťposchodovej obytnej budovy, ktorá začala horieť. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa poradcu ukrajinského ministerstva vnútra Antona Heraščenka.Podľa Reuters nie je jasné, či išlo o pilotované alebo bezpilotné lietadlo.Heraščenko na sociálnej sieti Telegram však uviedol, že v dôsledku pádu stroja vypukol požiar v deväťposchodovej obytnej budove, pričom podľa poradcu bude na miestePoradca ukrajinského ministerstva vnútra zároveň uviedol, že na mieste zasahujú hasiči.Starosta Kyjeva Vitalij Kličko neskôr vyvrátil Heraščenkove predpoklady o obetiach, pričom uviedol že na budovu dopadli úlomky rakety a pri incidente utrpeli zranenia traja ľudia - z toho jeden je vo vážnom stave.napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.Viacerí očití svedkovia v piatok skoro ráno hlásili, že v Kyjeve počuli hlasné výbuchy. Podľa Heraščenka išlo o zvuk, ktorý vznikol po tom ako vzdušná obrana Kyjeva zasiahlaRuský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.Niekoľko novinárov počulo v piatok v skorých ranných hodinách v Kyjeve hlasné výbuchy. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.Reportérka tohto denníka Emma Grahamová Harrisonová potvrdila, že v Kyjeve počula niečo, čo je možné prirovnať k sérii hlasných výbuchov.napísal na sociálnej sieti Telegram poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko, píše agentúra AFP.Podobnú informáciu na svojom účte na Telegrame zverejnil aj bývalý ukrajinský veľvyslanec v Rakúsku Olexandr Ščerba. Ten uviedol, že počul dva hlasné výbuchy o 4:20 h miestneho času.