Reuters: V Rusku sa obávajú návratu vojakov po skončení vojny
Britský odborník na Rusko a autor správy o výzvach demobilizácie Mark Galeotti tvrdí, že do začiatku tohto roka sa do vojny zapojilo pravdepodobne viac ako 1,5 milióna ruských mužov a žien.
Autor TASR
Londýn/Moskva 9. septembra (TASR) - V Rusku sa obávajú návratu státisícov vojakov v prípade skončenia vojny na Ukrajine a ich opätovného začlenenia do spoločnosti, ktoré môžu sprevádzať sociálne problémy. S odvolaním sa na nemenované zdroje blízke Kremľu o tom v utorok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Tieto obavy, ktoré podľa zdrojov siahajú až na najvyššie miesta v Kremli vrátane prezidenta Vladimira Putina, Reuters ilustruje na prípade Azamata Iskalijeva, odsúdeného na deväť rokov väzenia za vraždu svojej manželky v roku 2021, ktorú dobodal vo svojom aute, pretože sa s ním chcela rozviesť. Tridsaťsedemročný muž si odpykal necelú tretinu trestu predtým, než ho omilostili výmenou za to, že pôjde bojovať na Ukrajinu.
Iskalijev strávil na bojisku šesť mesiacov. Po návrate do civilného života v októbri minulého roka však viac než 60 ranami nožom zabil svoju bývalú priateľku v obchode, kde pracovala, po tom, čo odmietla jeho dvorenie. V júli bol za túto brutálnu vraždu odsúdený na viac ako 19 rokov väzenia.
Britský odborník na Rusko a autor správy o výzvach demobilizácie Mark Galeotti tvrdí, že do začiatku tohto roka sa do vojny zapojilo pravdepodobne viac ako 1,5 milióna ruských mužov a žien. Keďže sa stále viac z nich vracia domov, Rusko bude podľa jeho slov „svedkom prílevu veteránov... nesúcich psychické následky vojny“.
Putin podľa troch citovaných zdrojov vníma perspektívu hromadného návratu vojakov ako potenciálne riziko, pričom chce predísť destabilizácii spoločnosti a politického systému, ktorý vybudoval. Cieľom je podľa jedného z nich zabrániť opakovaniu sociálnych nepokojov, ktoré nasledovali po skončení vojny Sovietskeho zväzu v Afganistane, keď sa navrátivší veteráni podieľali na vlne organizovaného zločinu, ktorá poznačila 90. roky.
Mnohí z tých, ktorí sa vrátia do civilného života, nikdy nezarobia toľko, koľko dostávajú teraz vo vojne, predpokladá jeden zdroj. Reuters píše, že napríklad vojak z Moskvy teraz môže počas svojho prvého roka na Ukrajine zarobiť najmenej 5,2 milióna rubľov (zhruba 53.000 eur). Do toho je započítaný aj počiatočný bonus za podpísanie zmluvy vo výške 1,9 milióna rubľov (19.000 eur), čo je takmer toľko, ako je priemerný ročný plat v ruskej metropole.
Kremeľ, ruské ministerstvo obrany a ministerstvo spravodlivosti nereagovali na žiadosti o vyjadrenie k rizikám, ktoré predstavujú vojaci vracajúci sa z bojiska.
Tieto problémy pritom nie sú typické len pre Rusko, avšak v porovnaní s inými konfliktmi je kľúčovým rozdiel vo vojne na Ukrajine v tom, že obe strany nasadili do boja trestancov. Údaje ruskej väzenskej služby a ukrajinských spravodajských služieb podľa Reuters naznačujú, že Rusko takto od roku 2022 naverbovalo 120.000 až 180.000 osôb odsúdených za trestné činy.
Rezort obrany v súčasnosti už neprepúšťa ľudí ako Iskalijev po šiestich mesiacoch vo vojne späť do spoločnosti. V roku 2023 zmenilo pravidlá, pričom ruskí predstavitelia poznamenali, že je nespravodlivé, aby zločinci mali lepšie podmienky ako bežní dobrovoľníci. Teraz, podobne ako ostatní vojaci, ktorí podpíšu zmluvu, musia bojovať až do konca vojny.
Okrem otázky opätovného začlenenia do spoločnosti sa ruská vláda podľa druhého zdroja obáva aj možného vplyvu masového návratu veteránov na politický systém krajiny. Reuters v tomto kontexte pripomína situáciu, keď niekdajší šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v júni 2023 viedol vzburu proti vojenskému vedeniu krajiny.
Kremeľ na Putinov príkaz podľa tretieho zdroja v súčasnosti pracuje na riešení potenciálnych problémov prostredníctvom rôznych opatrení, programov a tiež menovania do rôznych funkcií. Takto získalo prácu niekoľko veteránov v prezidentskej administratíve, v hornej komore parlamentu či v rôznych zložkách regionálnej vlády, uviedla agentúra Reuters.
