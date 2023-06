Reuters: V Singapure sa stretli predstavitelia spravodajských služieb

Singapur 4. júna (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia z približne dvadsiatich spravodajských služieb z celého sveta sa tento víkend zišli na tajnom stretnutí na okraji bezpečnostného summitu známeho ako Dialóg Šangri-La (SLD) v Singapure. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorej to povedalo päť nemenovaných zdrojov.



Tieto stretnutia organizuje singapurská vláda a tajne sa konajú na rôznych miestach na okraj tohto bezpečnostného summitu celé roky, tvrdia zdroje.



Spojené štáty na stretnutí reprezentovala riaditeľka spravodajských služieb USA Avril Hainesová a na stretnutí sa zúčastnila napriek napätým vzťahom medzi veľmocami i Čína.



Zastúpená bola na stretnutí napríklad aj India. Podľa jedného zo zdrojov však neprišiel žiaden predstaviteľ Ruska. Námestník ukrajinského ministra obrany Volodymr V. Havrylov, ktorý sa zúčastnil na SLD, uviedol, že na stretnutí spravodajských služieb nebol.



"Toto stretnutie je dôležitou súčasťou medzinárodnej tieňovej agendy," uviedol jeden zo zdrojov s tým, že ide o spôsob ako prehĺbiť porozumie zámerov a hraníc.



"Medzi spravodajskými službami existuje nepísané pravidlo, že môžu spolu hovoriť, aj keď je formálna a otvorená diplomacia ťažšia. V čase napätia je to dôležité," uviedol zdroj.



Predstavitelia spravodajských služieb na stretnutí v Sigapure hovorili o vojne na Ukrajine a transnacionálnych kriminálnikoch, uviedol jeden zo zdrojov oboznámený s obsahom rokovaní. Podľa ďalšieho zo zdrojov sa stretnutie nieslo v duchu spolupráce a nie konfrontácie.



Tajné služby Spojených štátov, Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu sú združené v koalícii Five Eyes (FVEY - v preklade: päť očí). Predstavitelia týchto tajných služieb sa pravidelne stretávajú a spolu zbierajú a zdieľajú širokú škálu spravodajských informácií.



Väčšie stretnutia predstaviteľov tajných služieb z viacerých krajín sveta sú však zriedkavé a takmer nikdy o nich nie sú zverejnené informácie.



Hovorkyňa singapurského ministerstva obrany však uviedla, že medzi účastníkmi summitu SLD sú aj predstavitelia spravodajských služieb, ktorí túto príležitosť využívajú, aby sa stretli so svojimi zahraničnými náprotivkami.



"Singapurské ministerstvo obrany môže uľahčiť konanie niektorých týchto bilaterálnych alebo multilaterálnych stretnutí," uviedla hovorkyňa. Dodala, že podľa účastníkov sú takéto stretnutia prospešné.



Na bezpečnostnom Dialógu Šangri-La sa zišlo vyše 600 zástupcov zo 49 krajín sveta, ktorí sa absolvovali plenárne zasadnutia a aj stretnutia za zatvorenými dverami.