Reuters: Viceprezidentka Venezuely Rodríguezová sa nachádza v Rusku
Autor TASR
Caracas 3. januára (TASR) - Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová sa podľa štyroch zdrojov agentúry Reuters v súčasnosti nachádza v Rusku. Jej brat Jorge, ktorý je predsedom parlamentu, zostáva v Caracase. Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil uviedol, že Nicolás Maduro je aj naďalej prezidentom krajiny, a to napriek tomu, že ho Spojené štáty zadržali a odviedli z krajiny, informuje TASR.
Rodríguezová v sobotu dopoludnia pre štátnu televíziu VTV priznala, že nevie, kde sa Maduro nachádza. Amerického prezidenta Donalda Trumpa tiež vyzvala, aby poskytol dôkazy o tom, že je stále nažive.
Podľa šéfa venezuelskej diplomacie je Maduro napriek svojej neprítomnosti naďalej hlavou štátu. „Ústava hovorí jasne: zvoleným a ústavným prezidentom je Nicolás Maduro Moros, ktorého fyzickú prítomnosť vo Venezuele musí vláda Spojených štátov okamžite obnoviť,“ povedal v štátnej televízii.
Gil tiež trvá na tom, že vláda a štátne inštitúcie naďalej spravujú krajinu. „Inštitúcie pracujú na plný výkon. Naše ozbrojené sily sú nasadené, polícia tiež, verejnosť tiež. Všetci sú aktívni pri obrane vlasti a suverenity. Verte, že toto je silný štát. Ústava je pevná a robustná a umožňuje vzdorovať tejto a akejkoľvek situácii, ako sme už v histórii dokázali,“ povedal.
