Reuters: Výbuch pri kábulskom letisku si vyžiadal najmenej 13 obetí

Kábul 26. augusta (TASR) - Najmenej 13 obetí vrátane detí si vyžiadal štvrtkový výbuch pri bráne kábulského letiska, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu Talibanu. Mnoho ľudí podľa hovorcu utrpelo zranenia, medzi nimi aj viacero príslušníkov hnutia Taliban. Medzi zranenými sú podľa správ médií aj niekoľkí americkí vojaci.



Podľa nemenovaných predstaviteľov americkej vlády išlo zrejme o samovražedný bombový útok, informovali stanice Sky News a CNN. Turecké ministerstvo obrany však informovala o dvoch výbuchoch, zatiaľ čo francúzsky veľvyslanec varuje pred možným druhým výbuchom.



Zranenia utrpelo podľa Sky News niekoľko, zrejme až traja americkí vojaci, CNN píše aj o ranených Afgancoch. Prezident Spojených štátov Joe Biden bol o podrobnostiach udalosti okamžite informovaný, uviedol predstaviteľ Bieleho domu.



Z letiska však aj naďalej odlietajú lietadlá, informuje Sky News. Podľa britského denníku The Guardian bolo po explózii počuť streľbu.



Explóziu potvrdil na Twitteri hovorca amerického ministerstva obrany (Pentagón) John Kirby s tým, že podrobnosti oznámi, keď budú k dispozícii.



Washington predtým varoval, že evakuačné operácie ohrozuje riziko teroristického útoku zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.