Reuters: Vybuchnuté pagery zmiatli Hizballáh aj absenciou kovu

Bejrút 16. októbra (TASR) - Pagere, ktoré boli súčasťou izraelského plánu zdecimovať militantné hnutie Hizballáh, zahŕňali mimoriadne klamlivé súčiastky a mali aj slabé miesto, ktoré bolo treba vyriešiť. Agenti, ktorí pagere zostrojili, navrhli batériu s malým množstvom plastickej výbušniny a inovatívnu rozbušku, ktorú nedokázal zachytiť ani röntgen Agentúra Reuters o tom informuje na základe fotografií rozobratých zariadení a podľa dobre informovaného libanonského zdroja, píše TASR.



Operáciu Izrael pripravoval dlhé roky. V polovici septembra vyústila do koordinovanej série výbuchov, ktoré priniesli 39 obetí na životoch a 3400 zranených.



Do batérie bol vložený tenký plátok so šiestimi gramami bieleho pentritu (PETN). Zdroj agentúre Reuters povedal, že v zostávajúcom priestore medzi bunkami batérie sa nachádzal vysokozápalný materiál, ktorý slúžil ako rozbuška. V batérii tak nebola štandardná miniaturizovaná rozbuška ani žiadny kov, ktorý by dokázal odhaliť röntgen.



Hizballáh mal pagery od februára a dôkladne ich preskúmal aj pomocou skenerov na letiskách, tvrdia dvaja experti na výbušniny, ktorí s agentúrou hovorili pod podmienkou anonymity. Zariadenia boli zrejme nastavené tak, že batéria dodkázala vygenerovať dostatočne silnú iskru pre zapálenie rozbušky a odpálenie vrstvy PETN, vysvetlili experti.



Hizballáh si v istom okamihu všimol, že batérie v pageroch sa vybíjajú rýchlejšie. Výbušné materiály a obal totiž zaberali asi tretinu objemu batérie. Odborníkov z Hizballáhu to však dostatočne nevarovalo, keďže pagere rozdávali ešte niekoľko hodín pred útokom.



Slabým miestom úplne nových zariadení s nenápadným dizajnom bol chýbajúci príbeh, pretože dovtedy na trhu tieto pagere ani batéria LI-BT783 nejestvovali.



Hizballáh dodržiava prísne procesy pri obstarávaní používaných zariadení a dôkladne kontroluje, čo nakupuje, informoval agentúru Reuters izraelský agent, ktorý sa na operácii s pagermi nepodieľal. Izraelským agentom sa podarilo Hizballáh oklamať tak, že model vyrobený na mieru predávali pod renomovanou taiwanskou značkou. Okrem toho vytvorili falošné online obchody, stránky a príspevky, ktoré militantné hnutie zmiatli. Ukázal to prieskum webových archívov, ktorý uskutočnila agentúra Reuters.