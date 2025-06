Reuters: Witkoff a Arákčí spolu nedávno viackrát telefonovali

Washington/Teherán 19. júna (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff za uplynulý týždeň niekoľkokrát telefonicky hovoril s ministrom zahraničných vecí Iránu Abbásom Arákčím. Pre agentúru Reuters to potvrdili traja diplomati oboznámení s vývojom situácie, píše TASR.



Rozhovory boli údajne súčasťou úsilia o ukončenie konfliktu a podľa Reuters ide o najvýznamnejšie priame rokovania medzi USA a Iránom od začiatku apríla. Arákčí vraj Witkoffa informoval, že Teherán sa k rokovaniam so Spojenými štátmi nevráti, ak Izrael neprestane útočiť na územie Iránu.



Podľa jedného zo zdrojov dokonca iránsky minister Witkoffovi povedal, že Teherán „dokáže byť flexibilný v jadrovej otázke“, ak Washington prinúti Izrael prestať útočiť. Prvý telefonát údajne iniciovali Spojené štáty.



Zdroje agentúry Reuters uvádzajú, že súčasťou rozhovorov bola aj krátka diskusia o americkom návrhu z minulého mesiaca s cieľom vytvoriť regionálne konzorcium, ktoré by obohacovalo urán mimo územia Iránu. Teherán doteraz takúto možnosť odmietal.