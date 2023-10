Reuters zverejnil odhalenia o trestných oddieloch v ruskej armáde

Londýn/Moskva 3. októbra (TASR) - Rusko trestá vojakov, ktorí sa opíjajú alebo neplnia rozkazy, prevelením do oddielov známych ako Štorm-Z. Podľa zistení agentúry Reuters, ktorá o nich informovala v utorok, tieto oddiely bojujú v najnebezpečnejších častiach frontovej línie a často sú posielané cez zákopy na samovražedné misie - vo vlnách pred bežnými vojakmi a obrnenou vojenskou technikou.



Podľa Reuters ide o analógiu trestných práporov, aké existovali v Červenej/Sovietskej armáde počas druhej svetovej vojny.



Hoci sú tieto oddiely z veľkej časti zložené z bývalých odsúdených, ktorí výmenou za svoje nasadenie na fronte na Ukrajine dostanú milosť, radoví vojaci pre Reuters uviedli, že ich spolubojovníci dostali rozkaz pripojiť sa k nim i za to, že boli v službe opití, užívali drogy a neuposlúchli rozkazy.



"Ak velitelia niekoho chytia s pachom alkoholu v dychu, okamžite ho pošlú do jednotiek Štorm," povedal jeden z vojakov pre Reuters.



Podľa ruskej vojenskej legislatívy pritom môže byť vojak preradený do trestného oddielu, len ak ho odsúdi vojenský súd.



Reuters vo svojom materiáli cituje 13 ľudí oboznámených so situáciou súvisiacou s týmito oddielmi vrátane piatich ich príslušníkov a členov ich rodín. Všetci chceli zostať v anonymite.



Vojaci z jednotky Štorm-Z sú "len mäso", citovala agentúra jedného zo svojich respondentov, ktorý je radovým príslušníkom ruskej armády.



Muž v rozhovore uviedol, že velenie počas bojov pri meste Bachmut vydalo vojenskému personálu rozkaz neposkytoval zdravotnú pomoc zraneným vojakom oddielu Štorm Z a zaobchádzať s nimi ako "so spotrebným materiálom".



Ruské vojenské a prokremeľské médiá oficiálne priznávajú existenciu oddielov Štorm-Z, niektoré dokonca uvádzajú, že vznikajú okrem iného aj náborom odsúdených vo výkone trestu. Agentúra Reuters však uvádza, že je vôbec prvá, kto zozbieral dôkazy o ich nasadení v podobe trestných práporov.



Každý oddiel má 100–150 ľudí, pričom je súčasťou väčších jednotiek. Jeho príslušníci sú posielaní do najťažších sektorov frontu a ich oddiel spravidla utrpí najväčšie straty.



Jeden z respondentov agentúry Reuters, naverbovaný na front vo väznici, uviedol, že v bojoch neďaleko Bachmutu v júni v jeho oddieli prežilo len 15 zo 120 ľudí.



Skupina asi 20 bojovníkov na južnom fronte v Záporožskej oblasti sa zasa v júni odmietla vrátiť na bojisko s tvrdením, že sú zle zásobení a aj po fyzickej stránke zanedbaní.



"V prvej línii, kde sme boli, sme nedostali muníciu," uviedol podľa Reuters príslušník tohto oddielu vo videu zverejnenom online. "Nedostali sme vodu ani jedlo. Zranených neodvážali, mŕtvi tam hnijú," dodal.



Jedna z respondentiek, sestra odsúdenca naverbovaného do oddielu Štorm-Z, uviedla, že ich príslušníci sú ako duchovia: ich kovové identifikačné známky sa nenájdu, nie je o nich žiadne hlásenie a nezostáva ani kontrakt o službe v armáde.



Podľa Reuters sa kontrakty okamžite po ich podpísaní zakladajú do archívu.



Ak príbuzní kontaktujú tiesňovú linku ministerstva obrany, aby sa dozvedeli, čo je s daným vojakom, dostanú odpoveď, že takého človeka nemajú v evidencii.



Agentúra Reuters podotkla, že na rozdiel od polovojenskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá tiež predtým verbovala väzňov, sú jednotky Štorm-Z priamo podriadené ruskému ministerstvu obrany.



Na žiadosť o komentár adresovanú ma ruské ministerstvo obrany agentúra Reuters nedostala nateraz žiadnu odpoveď.