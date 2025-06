Reuters:Reevesová naznačila možnú podporu Izraela v konflikte s Iránom

Londýn 15. júna (TASR) - Británia by potenciálne mohla poskytovať podporu Izraelu v jeho konflikte s Iránom, uviedla v nedeľu britská ministerka financií Rachel Reevesová. Zároveň však ozrejmila, že rozhodnutie odoslať Tel Avivu vojenské stíhačky krajina prijala najmä v záujme ochrany britských základní a personálu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Izrael a Irán spustili vlnu ďalších vzájomných útokov v noci na nedeľu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že izraelské útoky nie sú ničím v porovnaní s tým, čo Irán ešte len čaká v najbližších dňoch, píše Reuters.



Britská ministerka v rozhovore pre stanicu SkyNews vyzvala na deeskaláciu konfliktu a povedala, že odoslanie ďalších stíhačiek do regiónu bolo iba „preventívnym opatrením“. V reakcii na otázku, či Británia pomôže Izraelu, ak o to požiada, pripomenula, že krajina už v minulosti podporila Izrael, keď naň leteli rakety. „Posielame tam prostriedky, aby sme ochránili seba, ale aj aby sme potenciálne podporili našich spojencov,“ zdôraznila.



Británia minulý rok pomáhala pri ochrane Izraela pred raketovými útokmi z Iránu. Britské lietadlá v apríli zostrelili iránske drony smerujúce na Izrael. V októbri sa zas pokúšali dve stíhačky a tankovacie lietadlo zachytiť iránske rakety. Stíhačky vtedy nezasiahli žiadne ciele, pripomína Reuters.



Britský rezort diplomacie v nedeľu zároveň vydal aktualizované usmernenie pre svojich občanov, v ktorom neodporúčal „vycestovanie do Izraela“. „Ide o rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu, ktorá predstavuje značné riziko. Situácia sa môže naďalej zhoršovať, a to rýchlo a bez varovania," upresnilo usmernenie.