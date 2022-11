Reuters:Rusi a Ukrajinci rokovali v Emirátoch o ďalšej výmene zajatcov

Rijád/Dubaj 24. novembra (TASR) - Zástupcovia Ruska a Ukrajiny rokovali v Spojených arabských emirátoch (SAE) o ďalšej možnej výmene zajatcov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, podľa ktorej sa schôdzka uskutočnila minulý týždeň.



Reuters sa vo svojej správe odvoláva na tri nemenované zdroje informované o schôdzke, ktorú sprostredkovala vláda SAE. Nie je jasné, či sa na stretnutí podarilo dosiahnuť nejaký pokrok.



Rokovanie ruských a ukrajinských vyjednávačov sa malo uskutočniť 17. novembra v metropole SAE Abú Zabí. Akákoľvek ďalšia výmena zajatcov však bude podľa zdrojov agentúry Reuters závisieť od dohody o obnovení vývozu ruského amoniaku, ktorý sa využíva na výrobu priemyselných hnojív.



Na schôdzke v Abú Zabí neboli prítomní zástupcovia OSN, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v súčasnej dohode o vývoze obilia a poľnohospodárskych produktov z ukrajinských čiernomorských prístavov.



Podľa zdrojov agentúry Reuters, ktoré si neželali byť vzhľadom na citlivosť celej záležitosti menované, by v rámci možnej výmeny mohlo byť prepustené väčšie množstvo zajatcov.



Ukrajinský veľvyslanec v Turecku Vasyľ Bodnar pre Reuters potvrdil, že otázka výmeny zajatcov je súčasťou rokovaní o obnovení vývozu amoniaku z Ruska. Správu o konaní schôdzky v Abú Zabí však nepotvrdil. Bezprostredne ju nekomentovali Rusko, Ukrajina ani SAE.



Ministerstvo zahraničných vecí SAE uviedlo len to, že sa zasadzuje o to, aby zostali otvorené komunikačné kanály, a podporuje diplomatické snahy zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.



Rusko ani Ukrajina zverejňujú len málo informácií o priamych rokovaniach zástupcov oboch krajín. Od februárového začiatku invázie na Ukrajinu Moskva a Kyjev uskutočnili už viacero výmen vojnových zajatcov.